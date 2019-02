„Woody Allen hat recht: Das Alter hat nur Nachteile“

Mit „Andacht & Radau“ geht Georg Ringsgwandl in sein neues Jahrzehnt, in dem andere Zeitgenossen längst ihren Ruhestand genießen. Dabei legt der frischgebackene 70-Jährige auf dem gleichnamigen Album gleich mit ordentlich Radau los: „Metal, Tage“ ist einer von zwei neuen Songs auf dem Werk, das ansonsten primär aus Liedern besteht, die der bayerische Paradiesvogel und Liedermacher in den vergangeen knapp 40 Jahren seiner künstlerischen Karriere geschrieben, aber bis dato nie offiziell veröffentlicht hat. Darunter sind einige Bühnenklassiker, wie die „Thaller-Hymne“, „Birgit von der Soafa“ oder „I wui net Skifahrn, aber i muaß“, aber auch eine wunderbare Interpretation einer alten Bluegrass-Ballade von Hazel Dickens. Aus ihren „Few Old Memories“ macht der ehemalige Oberarzt und Song-Rebell in seiner ganz eigenen Art „Nur ein paar alte Sachen“. Der zweite brandneue Song heißt „Digitales Proletariat“ und ist ein bissiger Kommentar zum heutigen Online-Wahn. Mit diesem Konglomerat aus alten und neuen Liedern ist der 70-Jährige nun „wuide unterwegs“ und kommt am Rosenmontag, 4. März, nach Lindau, wo er ab 19.30 Uhr mit seiner Band im Stadttheater gastiert. Thorsten Hengst hat mit ihm gesprochen.

Herr Ringsgwandl, nachträglich noch herzlichen Glückwunsch zu ihrem 70. Geburtstag. Wie fühlt sich ein „Gurkenkönig“ und Querdenker in den 70ern?

Danke, momentan geht es – aber wer weiß, was noch alles so kommt.

Haben Sie Ihren runden Geburtstag im letzten November groß gefeiert?

Ja, am Vorabend haben wir ein ein kreuzzünftiges Konzert in der Münchner Muffathalle gespielt und so in den Geburtstag reingefeiert.

Ihre künstlerische Karriere haben Sie vor rund 40 Jahren zunächst noch als Nebenprojekt zur damaligen Ärztetätigkeit am Klinikum Großhadern begonnen. Was hat Sie an der Bühne gereizt?

Ach, das mit der Bühne ist ein Suchtproblem – das reicht zurück bis vor die Pubertät.

Haben Sie den kompletten Wechsel vom medizinischen ins künstlerische Fach Anfang der 1990er je bereut?

Ja, circa vier Tage lang in den letzten 25 Jahren.

Gibt es etwas, was Sie rückblickend anders gemacht hätten?

Ja, so einiges: Ich hätte mir eine andere Familie ausgesucht, eine andere Figur, ein besseres Hirn, andere Schulen, aber es hat mich ja keiner gefragt.

Hadern Sie auch wie so viele mit dem Älterwerden?

Ich arbeite einfach mein Zeug weg, wie es kommt und wundere mich dabei, was das alte Gestell noch alles hergibt. Aber Woody Allen hat schon recht: das Alter hat nur Nachteile!

Ihr neues Album heißt „Andacht & Radau“. Was steckt hinter dem Titel?

Ich wünsche mir immer, dass auf einem Album von der Melancholie bis zur überdrehten Extase möglichst alles vertreten ist – sowohl stille, andächtige Momente, als auch der ausgelassene Krach.

Und was ist Ihnen näher – die Andacht oder der Radau?

Das trag ich beides mit mir herum. Das liegt an meiner schizoiden Persönlichkeit.

Das Werk bietet bis auf zwei neue Lieder nur Songs, die es in den vergangenen 30 Jahren auf kein Album geschafft haben. Welche Idee steckt dahinter?

Im Laufe der Jahrzehnte hat es immer wieder Songs gegeben, die zwischen die Platten gefallen sind. Für das jeweils letzte Album waren sie einfach zu spät, und als dann die nächste Platte aufgenommen wurde, waren diese Lieder schon wieder zu abgespielt.

Der Album-Opener „Metal, Tage“ ist brandneu und macht zum Auftakt ordentlich Radau. Wieviel Punk oder Metal steckt heute noch in Ihnen?

Tja, da müßte ich wohl meinen Therapeuten fragen. Zumindest soviel, dass hin und wieder noch das „Metal-Brett“ herausbricht.

Und wieso gibt's den gleichen Song als Akustik-Version „Tage, Vintage“ nochmals am Ende des Albums?

Das ist an einem Abend passiert, da waren wir von den lauten Metal-Aufnahmen des Songs so fertig, dass wir uns erschöpft auf ein Sofa gesetzt haben und das Lied wie traditionelle Stubenmusik aufgenommen haben. Es ist definitiv der gleiche Song, aber leise gespielt, wirkt er ganz anders.

Das zweite neue Lied „Digitales Proletariat“ ist sehr funky. Ist das Ihre persönliche Hommage an den viel zu früh verstorbenen Prince?

Ja, das stimmt. „Digitales Proletariat“ ist in der Tat eine Verbeugung vor Prince: selig, aber leider noch weit weg von seiner Meisterschaft.

Wen meinen Sie konkret mit „digitalem Proletariat“ und wie kann es sich vor seiner Ausbeutung schützen?

Ich bin selber ein fröhliches Mitglied der Digiprolls. Das digitale Zeug ist Fluch und Segen zugleich – aber das einzige, was mir persönlich zum Schutz einfällt, ist, nachts das Handy auszuschalten.

Und wieviel Zeit verbringen Sie tagsüber am Handy oder Laptop?

So wenig wie möglich, aber das ist immer noch reichlich.

Warum ist es 2012 zur Trennung zwischen Ihnen und Ihrem langjährigen Weggefährten und Gitarristen Nick Woodland gekommen?

Wir haben uns nie wirklich getrennt. Nick hat damals wieder mehr mit seiner Bluesband gespielt und wollte nicht mehr so viel auf Tour sein. Aber wir spielen auch heute noch immer wieder zusammen. Bei meinem Geburtstagskonzert war er natürlich mit auf der Bühne dabei – die Leute lieben ihn einfach.

Wieviel Wahrheit steckt in Liedern wie „I wui net Skifahrn, aber i muaß“, der „Thaller-Hymne“ oder „Birgit von da Soafa“ über frühe Tourerlebnisse?

In den Songs steckt meistens sehr viel Wahrheit – so grotesk die Geschichten teilweise auch sind. Die „Thaller-Hymne“ und „Birgit von da Soafa“ sind sogar ziemlich die reine Wirklichkeit.

Welche Reaktionen haben Sie von den „geouteten“ Menschen erhalten?

Reale Personen wurden und werden immer respektiert – da überfahre ich niemanden. Die beschriebenen Menschen waren ja oft bei der Entstehung der jeweiligen Songs dabei. Mit ihnen verbindet mich immer noch eine enge Freundschaft.

Was hat Sie daran gereizt, aus „A Few Old Memories“ von Hazel Dickens „Nur ein paar alte Sachen“ zu machen – sind Sie ein heimlicher Bluegrass-Fan?

Ich bin ein offener Fan der neueren und künstlerisch ernsthaften Bluegrassmusik. Zu den „alten Sachen“ wurde ich durch die Dolly Parton-Version des wunderbaren Hazel-Dickens-Songs angeregt. Hazel Dickens ist eine ganz außerordentliche Persönlichkeit gewesen, die nebenbei übrigens im gleichen Jahr wie meine Mutter geboren wurde.

Wie lange wollen Sie selbst als Musiker noch auf der Bühne stehen?

Darüber mache ich mir gar keine Gedanken – es geht, so lange es geht.

Derzeit sind Abschiedstourneen altgedienter Künstler und Musiker groß in Mode. Wäre das auch etwas für Sie?

Nein, ich halte die sogenannten Abschiedstourneen für ein unseriöses Geschäft. Ich weiß nicht, was oder wann meine letzte Tour sein wird. Das wird sich in jedem Fall erst hinterher rausstellen.

Wie halten Sie sich für die laufende Tour fit?

Ausschlafen, wenig saufen und keine bösen Gedanken.

Und was darf man da von Ihnen bei den anstehenden Konzerten erwarten – mehr Andacht oder mehr Radau?

Dieses Mal ist es zwar mehr Radau, aber die Andacht genießt Minderheitenschutz.