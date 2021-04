Woodstockenweiler-Festival wird auf das Jahr 2022 verschoben

Das Woodstockenweiler-Festival 2021 wird auf den 25. Juni 2022 verschoben. Das teilt der Verein jetzt mit. Allerdings tüfteln die Organisatoren an einer Idee und sind für Vorschläge offen, wie der 26. Juni 2021 gebührend und im Andenken an das Festival 2021 begangen werden könnte. „Wir hirnen gerade sehr intensiv, wie wir euch an diesem Tag trotzdem etwas Woodstockenweiler-Feeling zukommen lassen können. Dazu bald mehr!“, heißt es in der Mitteilung.