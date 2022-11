Wolfgang Huang verabschiedet sich von den Nobels

Die diesjährigen Tagungen waren seine letzten: Wolfgang Huang hört nach 13 Jahren als Leiter der Geschäftsstelle der Lindauer Nobelpreisträgertagungen auf. Über die Gründe und was er jetzt vorhat.

Die Entscheidung fiel im Frühsommer. Schwergefallen sei sie ihm nicht, sagt Huang. Den Ausschlag hätten weder Probleme noch Unstimmigkeiten gegeben, sondern der „Wunsch, nochmal gänzlich neue Themen und Tätigkeiten anzugehen“.

Nach 20 Jahren in der Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen habe er nun relativ genau die Hälfte seines Arbeitslebens hinter sich. Huang findet: „Ein guter Zeitpunkt, nochmal etwas ganz Neues anzufangen.“

Was ihn reizt? Die Bereiche Datenwissenschaft und maschinelles Lernen: Wolfgang Huang will sich künftig mit der Wissensgewinnung aus Daten und der künstlichen Erzeugung von Wissen aus Erfahrung beschäftigen – und hier auch gesellschaftsbezogenen Fragestellungen nachgehen.

Wenn ein Augenblick das Leben junger Studenten verändert

Bei den Nobelpreisträgertagungen haben ihn vor allem die Begegnungen von Studenten und Laureaten berührt. Jene Momente, in denen man fühlen konnte, dass dieser Augenblick das Leben junger Studentinnen und Studenten „prägt und verändert“. „Vielleicht haben wir ja auch ihn positiv beeinflusst“, sagt Huang und verweist auf den diesjährigen Nobelpreisträger Morten Meldal, der 1986 Teilnehmer in Lindau war.

Huang blickt zufrieden auf das zurück, was er zusammen mit seinem „großartigen Team“ bewegt hat. 2010 habe es neben den Tagungen kaum Programm gegeben. Heute gebe es zahlreiche Angebote für Lindauer und Lindauerinnen, aber auch für Lehrkräfte und Schüler. Mit der Eröffnung der neuen Inselhalle 2018 sei das wissenschaftliche Programm neu konzipiert worden, so Huang. Und das Netzwerk akademischer Partner sei von einer Handvoll auf über 200 gewachsen.

Was ihm „nicht ganz so viel Spaß“ gemacht hat

„Mit den Lindau Guidelines (Richtlinien, Anmerkung der Redaktion) versuchen wir einen wichtigen Debattenbeitrag zur Wissenschaftskultur auf globaler Ebene zu leisten“, sagt Huang. Mit der Renaturierung im Degermoos und Geiwitzenmoos seien die Tagungen heute klimaneutral. „Und nicht zuletzt ,Dank’ Corona können wir Tagungen heute, wenn nötig, auch online und hybrid umsetzen“, sagt Huang.

Mit den Jahren hätten sich seine Aufgaben jedoch tendenziell verschoben: vom selber machen hin zu „steuern, kontrollieren, delegieren“. Huang: „Das macht dann manchmal nicht ganz so viel Spaß wie selber machen.“

Noch steht sein Nachfolger nicht fest. Der Vorstand führe derzeit Gespräche mit mehreren Bewerbern, sagt Huang. Er werde die Geschäftsstelle zunächst solange weiter leiten, bis seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger anfängt. Danach werde er voraussichtlich für das Kuratorium noch einige komplexe IT-Projekte weiter begleiten, „um auch hier einen reibungslosen Übergang sicherzustellen“. Und dann, so der Plan, beginne ein etwa einjähriger Bildungsurlaub: Die Zeit will er nutzen, „um mich in Themen zu vertiefen und einarbeiten, die mich interessieren und an denen ich in Zukunft arbeiten werde“.

Dieses Namensschild hätte er gern

So sehr er sich auf die neue Herausforderung freut: Der Abschied werde ihm schwerfallen – weil er seine Kollegen und viele Freunde der Lindauer Tagungen vermissen wird. Aber eben auch „die ganz spezielle Form der positiven Anspannung in den letzten Momenten bevor es losgeht“. Zur Erinnerung an diese Zeit darf er sich ein Nobelpreisträgerportrait aus der Serie von Peter Badge aussuchen.

Wolfgang Huang würde auch gern ein anderes, ganz besonderes Erinnerungsstück mitnehmen: das Namensschild von Alexander Gerst, der 2013 bei den Lindauer Nobelpreisträgertagungen war und ein Jahr später eine Video-Grußbotschaft mit diesem Namensschild aus dem All nach Lindau geschickt hatte. Die Chancen dafür stehen schlecht. Trotz sehr guter Kontakte zur ESA und zum Leiter der Mission sei es bisher nicht gelungen, dieses Schild zu ergattern, verrät Huang. „Aber ich fürchte, wenn wir es bekämen, landete es eher im Cavazzen als in meiner Memorabiliensammlung.“