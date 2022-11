Wolfgang Heim startet Talk-Reihe in Lindau: „Zuhören ist der Luxus, den man sich leisten sollte“

Lindau bekommt eine Talk-Reihe. Sie trägt den Titel „Heim-Spiel“. Gastgeber ist Wolfgang Heim, der als Radiomoderator viele Jahre die Sendung SWR-Leute moderiert hat.

Zum Auftakt empfängt er einen bekannten Gast: Ex-Tagesthemen-Moderator Thomas Roth wird am Freitag, 11. November, bei ihm in der Lindauer Marionettenoper zu Gast sein. Über welche Themen sie sprechen werden und warum ein Talk-Format, bei dem zwei Menschen sich unterhalten, auch in Zeiten von Internet und Podcasts noch zeitgemäß ist, verrät Wolfgang Heim im Interview mit Barbara Baur.

Herr Heim, wie entlocken Sie Ihren Gästen etwas Besonderes, etwas Überraschendes, was das Gespräch spannend macht?

Am sinnvollsten ist es, einem Gast zu folgen. Er macht mit seinen Antworten Türen auf, die ich bei der Vorbereitung des Gesprächs nicht gesehen habe. Wenn ich dann mit ihm in diesen Raum reingehe, anstatt bei meinem Konzept zu bleiben, entwickelt sich ein lebendiges und authentisches Gespräch. Denn die Gäste kriegen es mit, ob ich sie ernst nehme und ihnen gut zuhöre, oder ob ich eine Liste abhake, ohne auf ihre Antworten einzugehen.

Also ist gut zuhören der Schlüssel, damit ein Gespräch gelingt, um bei Ihrem Bild zu bleiben?

Ja. Zuhören ist der Luxus, den man sich als Moderator leisten sollte. Zuhören und reagieren. Manchmal passiert es, dass die Chemie nicht stimmt und dann kann man es nicht erzwingen, dass im Gespräch diese verborgenen Türen aufgehen. Schließlich hat der Gesprächspartner die letzte Entscheidung, wie viel er von sich preisgibt.

Warum findet Ihr neuer Talk in Lindau statt?

Ich wurde darauf angesprochen und konnte es mir direkt vorstellen. Mit dem Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn habe ich dann vereinbart, dass wir es ausprobieren wollen. Jetzt gibt es zwei Termine. Weil ich mit Lindau in der Vergangenheit nicht so viel zu tun hatte, die Stadt aber ein Juwel und wunderbar gelegen ist, freue ich mich schon darauf.

Wie wird so ein Abend aussehen?

Wie ein Fußballspiel ohne Pause. Wir planen für die Gespräche 90 Minuten ein, wobei das nicht in Stein gemeißelt ist. Manche Gespräche sind ein bisschen früher zu Ende, andere dauern etwas länger. Eineinhalb Stunden sind aber eine Marke, die Sinn macht, sonst wiederholt sich irgendwann viel.

Sie haben mit dem ehemaligen Tagesthemen-Moderator Thomas Roth einen bekannten ersten Gast. Über was wollen Sie mit ihm sprechen?

Wir hangeln uns an seiner Biographie durch die Weltpolitik. Russland und der Krieg in der Ukraine werden zur Sprache kommen. Thomas Roth war Korrespondent in Moskau und hat den Putsch gegen Gorbatschow erlebt, hat schon Jelzin und Putin schon mehrfach getroffen und interviewt.

Er hat als Reporter über den Tschetschenienkrieg vor Ort berichtet und kann erzählen, was Putin – im negativen Sinne – drauf hat. Er weiß, welche Vertrauten um ihn herum sind, welche Rolle das Militär und die verschiedenen Geheimdienste spielen.

Ich will mit ihm über die Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus sprechen, über Trolle und Fake-News

Er kann auch abschätzen, ab welchem Zeitpunkt ein Putsch möglich ist und wie die Opposition in Russland aufgestellt ist. Roth hat außerdem als Korrespondent im Nahen Osten, in Südafrika und in New York gearbeitet, bevor er Tagesthemen-Moderator wurde – zum Abschluss einer beeindruckenden journalistischen Karriere.

Außerdem will ich mit ihm über die Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus sprechen, über Trolle und Fake-News und darüber, welche Strategien sich seriöser Journalismus in dieser Zeit voller Spannungen zulegen muss.

Wie sorgen Sie dafür, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Ihrem Gespräch gerne folgen?

Mit Thomas Roth wird das wahrscheinlich nicht so schwierig. Wir kennen uns von unserer Zeit beim SDR (Süddeutscher Rundfunk, Anm. d. Red.) – also schon sehr lange, uns verbindet sehr viel. Das erleichtert es natürlich, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wenn man sich kennt und sich vertraut, braucht es keine Abtastphase am Anfang des Gesprächs, in der der Gast und der Moderator ausloten, was sie voneinander wollen und wie viel der Gast preisgeben will.

Der ehemalige Tagesthemen-Moderator Thomas Roth ist der erste Gast der Lindauer Talk-Reihe „Heim-Spiel“. (Foto: Ingo Wagner/dpa)

Wenn man sich zu gut kennt, besteht aber die Gefahr, dass man die nötige Distanz nicht hat. Wäre mein Gesprächspartner ein Politiker, wäre das sicher problematischer. Aber bei Thomas Roth wird das keine Rolle spielen.

Mit Blick aufs Internet und digitale Formate wie Podcasts: Ist ein Talk-Format, bei dem sich zwei Menschen auf einer Bühne live unterhalten, noch zeitgemäß?

Ich bin mir absolut sicher, dass es zeitgemäß ist. Ein vernünftiges Gespräch ist immer noch die beste und spannendste Art, sich zwischenmenschlich auszutauschen. SWR-Leute gibt es seit mehr als 30 Jahren. Die Sendung hätte unter Garantie nicht überlebt, wenn das Interesse daran gering wäre.

Auch der immense Erfolg von Podcasts beweist, dass das Interesse zuzuhören, wenn Leute sich halbwegs gesittet unterhalten und sich austauschen, groß ist.

Der Trend geht zwar ins Digitale, aber es gibt auch 2022 noch das Grundbedürfnis nach Veranstaltungen, die man zusammen mit anderen Menschen besuchen kann. Das gilt ja auch fürs Kino oder für Konzerte.

Wie geht es mit dem „Heim-Spiel“ weiter?

Es gibt momentan zwei Termine, eben am 11. November und am 9. Februar. Es ist ein Testlauf. Wenn es gut läuft, wollen wir es in Lindau etablieren.

Zur Person

Wolfgang Heim (67) war bis zum Sommer 2022 Redakteur und Moderator beim SWR in Stuttgart. Er hat mehr als 30 Jahre lang die Sendung „Leute“ moderiert und dabei mehr als 3000 Menschen interviewt. Er startete als Reporter in den frühen 80er-Jahren bei der Jugendsendung „Point“ des Süddeutschen Rundfunks (SDR, einem der Vorgängersender des SWR) und moderierte viele Jahre Nachrichtensendungen.

Aktuell präsentiert er im Rahmen von „Apokalypse und Filterkaffee“ den wöchentlichen Podcast „Heimspiel“ und moderiert „1:1“ – eine wöchentliche Talkreihe mit Medizinern und Wissenschaftlern. Heim lebt in Stuttgart und hat zwei erwachsene Kinder.