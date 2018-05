Wohnungsgesellschaft feiert ihre Familien

Lindau (sz) - Die Lindauer Wohnungsgesellschaft (GWG) hat jüngst ihre Türen für Familienmitglieder und Freunde der Mitarbeiter geöffnet. Der Grund war, so Geschäftsführer Alexander Mayer, die Möglichkeit zu bieten, den Arbeitsplatz und das Unternehmen in Ruhe anzuschauen. Einem Pressbericht zufolge nutzten ungefähr 70 Freunde, Familienmitglieder und Verwandte diese Gelegenheit, um sich zu informieren, wer was in welcher Abteilung macht, und wie der Arbeitsplatz des jeweiligen GWG- Mitarbeiters aussieht.

Die Wohnungsgesellschaft bewertet den Familientag als „vollen Erfolg“. Dazu trug nicht nur das perfekte Sommerwetter bei, sondern auch die vorbildliche Organisation der GWG-Azubis, Alina Kahle, Melanie Langer, Joshua Merz und Marius Schwarzbart, heißt es. Sie hatten die Aufgabe, den Tag als gemeinsames Projekt zu organisieren. An verschiedenen Arbeitsplätzen und in den Besprechungsräumen ließen sie informative Präsentationen über die Abteilungen und die Unternehmensgeschichte ablaufen. Für Kinder gab es eine Spielecke, Spiele und einen Tischkicker. „Eine rundum gelungene Veranstaltung“, fasst GWG-Chef Alexander Mayer zusammen. „Jetzt wissen Familie und Freunde, wo ihre Angehörigen und Freunde so viele Stunden verbringen, was Sinn und Zweck dieses Tages war.“ Foto: GWG