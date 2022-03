Wohnung verraucht durch angebranntes Essen

Am Freitagvormittag um 9.43 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle Allgäu den Löschzug Hauptwache gemeinsam mit der Wachbesatzung in die Rickenbacher Straße. Eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einer benachbarten Wohnung wahrgenommen. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, rief sie die Feuerwehr, wie mitgeteilt wird.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters teilte die Frau weiter mit, dass unklar sei, ob sich noch jemand in der Wohnung befinde. Zwischenzeitlich war das Alarmsignal verstummt. Auch auf das Klingeln und Klopfen der Einsatzkräfte an der Wohnungstür zeigte sich keine Reaktion. Sicherheitshalber erfolgte anschließend eine Kontrolle der Wohnung von außen. Zwei Trupps brachten umgehend eine Steckleiter in Stellung, um durch ein Fenster in den Wohnraum zu sehen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Wohnung tatsächlich verraucht war. Ein weiterer Trupp wurde gleich zur gewaltsamen Öffnung der Wohnungstüre entsandt. Die leicht verrauchte Wohnung wurde dann sofort abgesucht und eine aufgefundene Person ins Freie verbracht.

Der Angriffstrupp stellte fest, dass sich verkohlte Gegenstände auf dem Herd befinden. Die Feuerwehr schaltete den Herd ab, räumte die Platten frei und kontrollierte den Küchenbereich mittels Wärmebildkamera. Daraufhin wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht werden. Die Feuerwehr war mit 16 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen knapp eine Stunde im Einsatz. Vor Ort waren zudem eine Streife der Lindauer Polizei, sowie Rettungswagen und Notarzt.

Bereits am Mittwochnachmittag um 15:33 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Hauptwache sowie der Löschgruppe Altstadt zum Alten- und Pflegeheim in die Schmiedgasse. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Nach der Erkundung eines Trupps mit Kleinlöschgerät war die Ursache schnell auf angebrannte Speisen im Küchenbereich zurückzuführen. Nach etwa 30 Minuten konnten die Kräfte wieder abrücken. Polizei und Rettungsdienst waren ebenso vor Ort.