Wohnhaus und Stall in Flammen: Hunderttausende Euro Schaden

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Weiler-Ellhofen ist ein hoher Schaden entstanden. „Wir schätzen den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro“, sagte ein Polizeisprecher.

Den Angaben zufolge ging am Samstagvormittag ein Wohnhaus und ein Stall in Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau in Flammen auf. Nach ersten Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde eine Person verletzt. Die im Stall untergebrachten Tiere wurden alle gerettet.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.