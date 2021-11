Wohnhaus gerät in Brand: Hunde und Katze verenden in den Flammen

Zu einem Brandausbruch kam es am Dienstag, 2. November, gegen 12.08 Uhr in einem Wohnhaus in Feldkirch. Nach Informationen der Polizeiinspektion Feldkirch konnte die angerückte freiwillige Feuerwehr (zehn Fahrzeuge mit 75 Mann) den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer kurz vor 14 Uhr löschen.

L191 fast zwei Stunden gesperrt

Für die Löscharbeiten musste die L191 im Bereich des Einsatzortes von 12.20 Uhr bis etwa 13.30 Uhr komplett gesperrt werden und war erst gegen 14.15 Uhr wieder frei befahrbar.

Die im Haus befindlichen Personen konnten sich selbständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, jedoch verendeten zwei Hunde und eine Katze im Feuer. Das Landeskriminalamt Vorarlberg führt die Ermittlungen zur Brandursache durch. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch neun Kräfte des Roten Kreuzes, sowie elf Polizisten.