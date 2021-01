Wohngenossenschaft quartier4 fühlt sich durch Interesse an ihrem Projekt auf der Hinteren Insel bestätigt

Es sind Zeitungsanzeigen wie diese, die Christian Wollin nachdenklich machen und zugleich darin bestärken, mit seinem Engagement als Vorstandsmitglied der Wohngenossenschaft quartier4 am Ball zu bleiben: „Schweizer Investor sucht Grundstücke am Bodensee. Preis Nebensache.“ Er schüttelt den Kopf und sagt: „Wir sind sozusagen der Gegenentwurf zu dieser Spirale, die durch Spekulation das menschliche Grundbedürfnis Wohnen immer teurer und für viele schon heute unbezahlbar macht.“ Umso mehr freuen sich Wollin und Vorstandskollege Karl-Heinz Brombeis, dass die Genossenschaft seit Juni 90 Mitglieder davon überzeugen konnte, in die Tasche zu greifen und nicht nur mit schönen Worten, sondern mit handfestem Geld die Vision von einem anderen Wohnen zu unterstützen. Ein Anteil kostet 1000 Euro zuzüglich 70 Euro Aufnahmegebühr. „Damit verfügen wir über eine gewisse Schlagkraft in unserer Position gegenüber der Stadt und anderen Verhandlungspartnern“, sagt Brombeis.

Die Wohngenossenschaft strebt an, auf der Hinteren Insel gemäß des Rahmenplans der Stadt einen Teil eines der sechs großen Gebäude mit Innenhof entwickeln, bauen und langfristig betreiben zu dürfen. Und zwar gemäß ihrer Satzung, um „die Mitglieder dauerhaft mit sicherem und bezahlbarem Wohnraum zu versorgen“. Die Genossenschaft geht derzeit von etwa 50 Wohneinheiten aus. Grundlage für die genossenschaftliche Initiative ist ein Beschluss des Lindauer Stadtrats aus dem Jahr 2018, die städtischen Flächen auf dem ehemaligen Großparkplatz nicht einfach den Kräften des freien Immobilienmarkts zu überlassen.

„Wir haben eigentlich mit 40 oder maximal 50 Genossen gerechnet, die zunächst tatsächlich auch Anteile kaufen werden“, erinnert sich Wollin. Dass es nun doppelt so viele seien, freue ihn außerordentlich. „Dabei haben viele geplanten Treffen und Aktivitäten wegen Corona gar nicht stattfinden können“, sagt Brombeis. Sodass es unter normalen Umständen mit stetigen Informationsveranstaltungen vielleicht auch deutlich über 100 hätten werden können.

Und was passiert nun mit dem Geld, das die Genossenschaft bei ihren Mitgliedern eingesammelt hat? Die Vorstände Brombeis und Wollin erklären: Die Genossenschaftsanteile sind das Eigenkapital, aus dem heraus Grundstückserwerb, Planung und schließlich Bau des Gebäudes angeschoben werden. Will jemand eine Wohnung beziehen, so muss das Mitglied eine wohnungsbezogene Umlage aufbringen. Diese orientiert sich augenblicklich an einem Quadratmeterpreis von 1000 Euro. Möchte eine Genossin also eine 50 Quadratmeter große Wohnung haben, muss sie zunächst 50 000 Euro einbringen – und zudem monatlich nach derzeitiger Kalkulation 10 Euro pro Quadratmeter Miete bezahlen. Die KfW fördert solche Umlagen mit sehr zinsniedrigen Darlehen.

Die wohnungsbezogene Umlage ist allerdings nicht verloren. Entschließt sich die Genossin zu einem Auszug, bekommt sie die Umlage vom nachrückenden Genossen erstattet. „Das Tolle daran ist, dass die Miete mittel- bis langfristig nicht steigt, wie sonst allgemein üblich, sondern sinken kann“, erklärt Wollin. Denn wenn Kredite getilgt sind und damit auch Zinszahlungen entfallen, braucht es weniger monatliche Miete, um alle Kosten zu decken. „Das, was Investoren sonst als Profit für sich verbuchen, bleibt in der Genossenschaft“, sagt Karl-Heinz Brombeis und schwärmt von genossenschaftlichen Beispielen etwa in München oder Tübingen, wo Genossen langfristig die Früchte ihres Engagements jetzt ernteten.

„Aber das Leben in einer genossenschaftlichen Gemeinschaft ist viel mehr, als nur bezahlbarer Wohnraum“, betont Brombeis. Es gehe um Zusammenhalt, ein lebendiges Miteinander. Geplant seien daher auch Gemeinschaftsräume und etwa eine Dachterrasse für alle. „Für Leute mit der typischen Wohnungseigentümermentalität, bei der meistens jeder nur nach sich selbst schaut, sind Genossenschaften wahrscheinlich nicht der richtige Ort“, glaubt Christian Wollin. Denn wie das Wohnumfeld gestaltet wird, bestimmt in einer Genossenschaft nicht der, der die meisten Anteile hat. Sondern jeder Genosse hat genau ein Stimmrecht – egal wie groß seine Wohnung ist oder wie viele Genossenschaftsanteile er besitzt.

In verschiedenen Arbeitsgruppen sind rund 25 Lindauer ehrenamtlich damit beschäftigt, dem Plan ein konkretes Gesicht zu geben. „Wir haben Architekten, Betriebswirte, Finanzfachleute, Handwerker und Bauleiter in unseren Reihen. Wir gehen da nicht blauäugig rein“, erklärt Brombeis und weist darauf hin, dass der Genossenschaftsverband durch seine Anerkennung bestätigt habe, dass das Team von quartier4 richtig rechnen könne.

Die Genossenschaft sieht sich also gut gerüstet, scharrt mit den Hufen und würde gerne sofort loslegen, aber: „Im Augenblick können wir uns mit unserem Konzept noch gar nicht bewerben, weil es noch keine Ausschreibung gibt“, sagt Wollin. Die Stadt habe angekündigt, eine Entwicklungsgesellschaft zu gründen, um die Bebauung der Hinteren Insel zu steuern. Doch das steht im Moment noch aus. Die Genossen von quartier4 hoffen auf einen möglichen Baubeginn ab 2024. „Wir sind sicher, dass unser Konzept gut und richtig ist für Lindau“, bekräftigt Brombeis, der nun in einem nächsten Schritt – „am liebsten direkt von Mensch zu Mensch“, sofern Corona das wieder zulasse – die Stadtratsfraktionen von der genossenschaftlichen Vision überzeugen will. „Damit Wohnen in Lindau längerfristig kein Luxusgut wird, sondern bezahlbar bleibt“, sagt Wollin.