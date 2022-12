Wo noch sparen? Das Geld in Lindau reicht weder für Parkhaus noch für die Mittelschule

An diesen Stellen spart die Verwaltung 1,8 Millionen

Standards nach unten schrauben, Personalkosten in der Verwaltung sparen und weniger Geld für die Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) oder das Ehrenamt. So will die Lindauer Stadtkämmerei 1,8 Millionen Euro sparen.

Stadtkämmerer Christopher Horbach hat die Investitionen genau unter die Lupe genommen und die Kosten bei drei Projekten nach unten gerechnet. Für die Baustelle am Cavazzen will man anstatt 5,2 Millionen Euro nur noch 4,2 Millionen Euro ausgeben. Die Breite Straße soll erst einmal nur im ersten Bauabschnitt saniert werden und für den Ausbau des Bodenseeradwegs sollen nur drei Millionen anstatt vier Millionen Euro ausgeben werden.

Außerdem steht eine Klimaschutzmaßnahme zur Disposition. An dem energetischen Quartierskonzept sollen rund 144.000 Euro gespart werden. Das wird dem neuem Klimaschutzkonzept der Stadt Lindau zufolge für die Insel erarbeitet, um den Gebäudebestand mit Energiekennzahlen zu erfassen.

Die Verwaltung schlägt beispielsweise vor, die lange Einkaufsnacht zu streichen, wodurch man 3500 Euro sparen kann und für das Personal in der Verwaltung könnten rund 215.000 Euro weniger ausgegeben werden.

Ein kleiner Posten auf der Liste zeigt, wie kleinteilig die Verwaltung vorgehen muss. Dabei geht um die Brezeln, die bei der Hauptversammlung der Wehr aufgetischt werden. „Der Konsolidierungsvorschlag ist Teil einer Reduzierung des Ansatzes für ’Repräsentationen und Tagungen’ um 2.000 Euro“, heißt es von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. Da es bei der Hauptversammlung der Feuerwehr ein warmes Menü gibt, könne man das zusätzliche Budget für die Butterbrezeln einkürzen.

Man müsse jede noch so kleine Sache anschauen. 2023 gehe es darum, auf alles zu verzichten, „was wir nicht brauchen“, sagte sie. Dass man auf die Brezeln gehen muss, zeige die Verzweiflung der Verwaltung.

Die Verwaltung weißt darauf, dass es sich lediglich um Vorschläge handele. Die endgültige Entscheidung obliege dem Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung. Es seien für einige Maßnahmen teilweise noch weitere Gremienbeschlüsse erforderlich.