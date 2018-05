Wo ist Elisabeth Gessau?

Die 83-Jährige Elisabeth Gessau wird seit vergangenen Dienstag, 8. Mai, vermisst. Gessau ist er kürzlich aus Lindau nach Tübingen gezogen. Die Kriminalpolizei Tübingen schließt nicht aus, dass die an einsetzender Demenz leidende Seniorin sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge ist die 83-Jährige am Mittwochabend, zwischen 16 und 19 Uhr, mehrfach am Bahnhof Lindau gesehen worden. Bei einem Gespräch mit einem Bahnmitarbeiter, bei dem sie sich nach einer Zugverbindung nach Bregenz erkundigte, habe Gessau einen verwirrten Eindruck gemacht.

Am Donnerstag, 10. Mai, gegen 7.45 Uhr, wurde sie im Zug Feldkirch-Bregenz gesehen. Sie wollte mit diesem weiter nach Lindau. Der Zug fuhr aber nur nach Lochau. Nicht auszuschließen sei auch, dass die Vermisste zwischenzeitlich wieder zurück in Richtung Tübingen gereist ist.

Die Kriminalpolizei Tübingen bittet Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 83-Jährigen machen können, sich umgehend unter der Telefonnummer 07071 / 972 86 60 zu melden. Elisabeth Gessau ist etwa 1, 60 Meter groß, zierlich und gut zu Fuß. Sie hat kurze blond/graue Haare und grau/grüne Augen. Bekleidet ist sie möglicherweise mit einem schwarz-weiß gepunkteten Kleid und einer roten Regenjacke.

Hinweise nehmen auch Polizeidienststellen in Lindau und Bregenz entgegen.