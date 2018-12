Wo der Nikolaus durchs Lummerland turnt

Es war wie immer und das war genau das Richtige: Alle Kinder und Übungsleiter marschierten zu „Merry Christmas everyone“ in die wunderschön geschmückte Reutiner Halle ein, lachten und winkten und trotz wenig weihnachtlichem Wetter war das Publikum sofort vom Weihnachtszauber erfasst. Als dann auch noch die unglaublich vielen kleinen Jungs vom Geräteturnen ihre „Reise durch’s Lummerland“ starteten, waren alle Blicke wie gebannt auf die jungen Turner gerichtet.

All die gar nicht so einfachen Turnübungen wirkten bei der lustigen Musik leicht und beschwingt. Der Winter hielt mit den Vier- bis Sechsjährigen und ihrem „Winterwunder“ Einzug. In ihren süßen Verkleidungen zeigten die kleinen Mädchen gleich, wie elegant sie tanzen können, während andere Kinder als Tiere verkleidet zu einer spannenden Geschichte aufwachten und zeigten, welch kleine Turner schon in ihnen stecken.

Wilder waren natürlich die Sechs- bis Zehnjährigen Jungs, die zu „Hörst du die Regenwürmer husten“ die Halle mächtig in Aufruhr versetzten: Durch Tunnel kriechend und über Balken balancierend hatten sie viel Spaß, um im Anschluss einem Erdbeben gleich wieder zu ihren Plätzen zu stürmen. Eine Premiere war es für viele der Allerkleinsten, die mit ihren Müttern oder Vätern zu „Habt ihr Spaß euch zu bewegen“ hochkonzentriert zeigten, welch großen Spaß sie in ihren Turnstunden haben.

Höchstleistungen von den Minis bis zu den Leistungsturnern

Ganz professionell wurde es im Anschluss mit den kleinen Geräteturnerinnen mit „Vaiana“. Die etwa 20 Mädchen zwischen fünf und acht Jahren schlugen so tolle Purzelbäume und Räder, dass das Publikum bestens unterhalten war. Ganz anders, aber genauso süß war die zweite Gruppe der Vier- bis Sechsjährigen Buben und Mädchen, die als „Weihnachtswichtel“ einen lustigen Tanz vollführten, während sie gleichzeitig nach Mama und Papa auf der Tribüne Ausschau hielten. Die „TuJu-4 Kampf“ Gruppe, eine Turner Gruppe, die nicht so wettkampforientiert ist wie die Leistungsturner, demonstrierten grell geschminkt höchst unterhaltsam als „Mambo Number 9“, dass sie nicht nur gut turnen können, sondern auch viel Taktgefühl mitbringen.

Ganz bunt wurde es danach mit einigen sechs- bis siebenjährigen Mädchen, die ihre Zuschauer in phantastischen Kostümen in eine bunte Zirkuswelt entführten. So viel passierte auf der Bühne, dass man nur schwer entscheiden konnte, wo man am besten hinschauen soll. Die darauf folgenden männlichen Leistungsturner hatten sich Kissen unter die T-Shirts gepackt und zeigten übergewichtige „Turner XXL“, die nichts desto trotz flink wie Wiesel waren und unglaubliche Kunststücke zu vollbringen und das Publikum prächtig zu unterhalten wussten.

Auch Leichtathleten glänzen mit Tempo

Pferdefreunde gibt es ganz offensichtlich unter den acht- bis zehnjährigen Mädchen, entführten sie doch die Zuschauer ins „Equilaland Lindau“. Schnell konnten sich die Zuschauer davon überzeugen, dass sehr wohl auch Pferde Purzelbäume und Räder schlagen können. Die rasante Zirkusvorführung begeisterte alle. Mit „Mal was anderes…Pezzibälle“ kamen Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren und brachten mit den großen und eigentlich unhandlichen Bällen Farbe und viel Schwung in die Halle.

Toll geschminkt und gestylt wirbelten die rund 30 Leistungsturnerinnen zu „A Million Dreams“. So unglaublich gut und an so vielen verschiedenen Geräten zeigten sie ihr Können, dass nur schwer alle gleichzeitig bewundert werden konnten. Dass auch Leichtathleten nicht hilflos in der Turnhalle stehen, zeigten diese mit „Gli Atleti“. Auffällig war dabei besonders das Tempo, mit dem sie durch die Halle flitzen. Langsam und beschaulich war bei diesen jungen Sportlern gar nichts.Ein Highlight zum Abschluss war noch „Was cooles“, für das sich männliche und weibliche Leistungsturner zusammengetan hatten: Hoch und rasant ging es her mit Saltos, Vorwärtsrollen über andere Turner hinweg und so vielen anderen Höhepunkten, dass ein Zwischenapplaus den nächsten jagte und ein sehr beeindrucktes Publikum die Halle verließ.