Wo brennt’s? - Jetzt entscheiden Sie, welches Thema wir als erstes recherchieren

„Wo brennt’s?“, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt – und zahlreiche Antworten aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Lindau erhalten. Nicht alles davon können wir umsetzen, nicht alle vorgeschlagenen Themen fallen in die Zuständigkeit einer Lokalredaktion.

Aus allen Vorschlägen aus dem Raum Lindau haben wir fünf ausgewählt. Wir stellen sie nun online zu Abstimmung und werden das Thema mit den meisten Stimmen zuerst bearbeiten (Umfrage erscheint automatisch als Pop-up).

Wir sind gespannt, für welches Thema Sie sich entscheiden!

Gefährliche Kreuzung am Bodenseeradweg

Beim Wasserburger Freibad Aquamarin kreuzen sich zwei Straßen: Die Höhenstraße, auch bekannt als Rennradstrecke, und die Reutener Straße (Bodenseeradweg). Die Anwohner finden, dass dieser Bereich gefährlich ist, weil dort sowohl Kinder als auch Radler und Autos unterwegs sind und fordern eine Geschwindigkeitsüberwachung.

Optimierung öffentlicher Nahverkehr – Wie sinnvoll wäre ein Verbundticket mit Vmobil?

Ein Jahresticket von V-Mobil (Bahn und Bus in ganz Vorarlberg, von Lindau bis St. Anton am Arlberg) kostet derzeit 363 Euro. Ein reguläres Jahresticket des Lindauer Stadtbusses kostet 414 Euro. „Wäre für Pendler und Pendlerinnen, die von Lindau aus mit dem V-Mobil-Jahresticket unterwegs sind, ein Verbundticket mit V-Mobil anzuregen, damit nicht zwei Jahrestickets notwendig sind und somit der ÖPNV grenzüberschreitend attraktiver wird?“ Wie schneidet das Netz des öffentlichen Nahverkehrs in und um Lindau im Vergleich zu Österreich ab und wie werden die Preise gerechtfertigt?

Wann kann man die Anlagen am Kleinen See wieder genießen?

Das Nordufer ist „sehr verschmutzt“, die Kneipp-Anlage am Kleinen See ist seit Wochen abgesperrt und was ist mit der Zukunft des Minigolfplatzes, von dem man im Sommer einen wunderbaren Blick auf den Kleinen See hat?

Was soll mit der traditionsreichen, aber verwaisten Gaststätte Wilhelmshöhe geschehen?

Für Generationen war die Wilhelmshöhe „das Ortsteilzentrum von Reutenen“. Doch nun ist die Gaststätte schon lange verwaist und ein „traurig toter Fleck“ an einem der schönsten Orte. Wie soll es dort weitergehen?

Wie ist die Klimabilanz der Lindauer Therme?

Saunen drinnen und draußen, es brodelt und dampft. Doch wie sieht es eigentlich mit dem CO₂-Ausstoß, der Rentabilität und dem finanziellen Risiko für die Stadt aus?