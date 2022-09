Wirtschaftsjunioren treffen sich zum Impulsabend

Die Wirtschaftsjunioren Lindau-Westallgäu veranstalten am Donnerstag, 29. September, um 18.30 Uhr erneut ihren jährlichen „Impulsabend“ im Lindauer Pulverturm. Die Veranstaltung richtet sich an junge Unternehmende, Geschäftsführende und Selbständige, sowie deren Mitarbeitende in Führungspositionen, heißt es in einer Mitteilung der Wirtschaftsjunioren.

Der Abend sei somit für alle gedacht, die sich mit anderen Führungskräften und Unternehmern regional und international vernetzen, Impulse und wertvolles Know-How für den Unternehmer-Alltag geben und mitnehmen, sowie den Wirtschaftsraum Lindau mitgestalten und fördern wollen, heißt es weiter.

Die Wirtschaftsjunioren Lindau-Westallgäu sind selbständige und angestellte Führungskräfte aus allen Bereichen der Wirtschaft, aktive Mitglieder bis zum Alter von 45 Jahren und fördernde Mitglieder ab einem Alter von 45 Jahren. Sie sind Mitglied der internationalen Dachorganisation Junior Chamber International (JCI) und sind den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) angeschlossen.

Der „Impulsabend“ bietet den Teilnehmenden Informationen zu den Aktivitäten der Lindauer Wirtschaftsjunioren und Impulsvorträge zu unterschiedlichen Themen wie „aFuel – The Climate Positive Energy Carrier“, „Insekten Kulinarik – Genuss, gesund nachhaltig“ oder „Freie Marktwirtschaft – Börse - Sozialismus“.

Die jeweils maximal 10-minütigen Vorträge sollen daraufhin Input für Gespräche, das Kennenlernen und Netzwerken im Anschluss bieten. Begleitet wird der Abend vom Catering im Lindauer Pulverturm, heißt es in der Mitteilung. Interessierte, die sich angesprochen fühlen und die Wirtschaftsjunioren Lindau-Westallgäu näher kennenlernen möchten, können sich per Mail an vorstand@wj-lindau.de, bei der Kreissprecherin der WJ Lindau-Westallgäu, Lena Ellensohn, bis Montag, 26. September, für die Veranstaltung anmelden.