„Wir wollen keine Fließbandtrauungen“

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, sagt ein altes Sprichwort. In Lindau haben Liebende ausreichend Gelegenheit dazu. Denn kurzfristige Eheschließungen sind hier nicht möglich. Das Standesamt Lindau ist bereits jetzt so ausgebucht, dass es bis Mitte Oktober keinen freien Termin mehr hat. Lindauer, die sich trauen lassen wollen, müssen daher auf andere Gemeinden ausweichen. Das ärgert viele, ist aber nach Ansicht des Standesamtes nicht zu ändern.

Beliebt war das Lindauer Standesamt schon immer. „Wir haben im Durchschnitt 210 bis 250 Trauungen pro Jahr“, sagt Standesamtsleiterin Caroline Ehrle. Sie schätzt, dass Lindau rund ein Drittel mehr Trauungen als vergleichbare Standesämter dieser Größenordnung hat. Viele Paare legten Wert auf ein schönes Standesamt, vor allem, wenn sie nicht kirchlich heiraten wollen. „Und da sind wir natürlich vorne mit dabei“, sagt sie. Der schöne Saal, aber auch die einzigartige Lage am See mit dem Blick auf die Berge seien „unschlagbar“. Das hat sich auch bei Auswärtigen längst herumgesprochen. Denn rund die Hälfte der Paare, die sich in Lindau das Ja-Wort geben, kommen von weiter her.

Es gibt viel mehr Paare,die in Lindau heiraten wollen

Die Anfragen sind deutlich in die Höhe geschnellt. Menschen aus Hamburg, Berlin und München, aber auch Deutsche, die in Österreich oder der Schweiz leben, würden sich gern im Lindauer Standesamt das Ja-Wort geben. Das zeigt sich daran, dass Mitte Februar bereits bis Mitte Oktober alle Termine vergeben sind. Und auch für die Wintermonate ist keine Entspannung in Sicht. „Letztes Jahr waren wir auch im November und Dezember voll“, so die Standesamtsleiterin, die Reservierungen ein Jahr im voraus annimmt.

Heiraten kann man in Lindau immer freitags und am letzten Samstag im Monat (außer April und Dezember) jede halbe Stunde von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie jeden dritten Donnerstagnachmittag (14, 14.30 und 15 Uhr) im Monat. „Mehr schaffen wir nicht“, sagt Ehrle, „da sind uns die Hände gebunden.“

Als Grund nennt sie die gestiegene Aufgabenfülle der drei Standesbeamtinnen. Die hätten nämlich noch viel mehr zu tun, als zu trauen. Zu ihren Hauptaufgaben gehöre die Registrierung und Beurkundung der Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Stadtgebiet. Auch Scheidungen, Namensänderungen, Vaterschaften, Adoptionen und Kirchenaustritte werden hier bearbeitet und registriert. Allein durch die Schließung der Geburtsstation in Lindenberg haben sie rund 150 Geburten im Jahr mehr zu bearbeiten. Auch durch Flüchtlinge, die oft keine Papiere haben, käme deutliche Mehrarbeit auf sie zu.

„Trauungen sind ja das Schönste an unserem Job“, sagt Caroline Ehrle. Deshalb schickt sie Lindauer nicht gern weg, die sich in ihrer Heimat trauen lassen wollen. Trotzdem muss sie, so ihre Schätzung, etwa 30 Paaren absagen. „Ich habe keine andere Möglichkeit.“

Sie könne Lindauer gegenüber Auswärtigen nicht bevorzugen. Das fange schon mit der Frage an, wer Lindauer ist. „Ist der mehr Lindauer, der hier geboren und aufgewachsen ist, aber inzwischen in München lebt, oder der, der erst vor kurzem nach Lindau gezogen ist?“ Deshalb gelte die Regel: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Noch mehr Trauungen einzuschieben, kommt für Caroline Ehrle nicht in Frage, „Wir wollen keine Fließbandtrauung im Viertelstundentakt“, sagt sie. Am schönsten Tag des Lebens dürfe kein Druck entstehen. „Mein Ziel ist immer noch, dass die Leute rausgehen und sagen, es war schön.“