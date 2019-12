„Wir wollen ein blühendes Lindau für alle“

Mit 30 Frauen und Männern jeden Alters und quer durch alle Berufsgruppen sowie einer unabhängigen OB-Kandidatin machen sich die Freien Wähler (FW) startklar für die Kommunalwahl im kommenden März. Auf ihrer Nominierungsversammlung stimmten die Mitglieder der Gruppierung mit einer Enthaltung für ihre 30-köpfige Kandidatenliste.

„Unsere Liste hat einen guten Querschnitt durch die Bevölkerung mit allen Altersklassen, Berufsgruppen, vielen Frauen und einigen neuen Gesichtern“, kündigte Manfred Kaschner vor der Präsentation der Kandidatenliste an und war sich sicher, dass die Freien Wähler mit ihren Kandidaten für den Lindauer Stadtrat bestens gerüstet seien. Und nicht nur für die Wahl im kommenden März, sondern auch, wie der Vorsitzende betonte, „für eine zukunftsfähige, zielgesicherte Politik für Lindau, ohne Ideologie, dafür aber mit dem nötigen Sach- und Fachverstand“. Denn, so betonte er: „Wir wollen für Lindau das Beste herausholen.“

Während die Liste der Freien Wähler mit elf Frauen und 19 Männern insgesamt 30 Kandidaten zählt, waren zu der Nominierungsversammlung längst nicht alle gekommen und auch nur einige von ihnen stellten sich persönlich vor. Darunter der 59-jährige Wolfgang Häußler, der seit neun Jahren in Lindau lebt, einen Hof in Oberrengersweiler restauriert hat und dessen politisches Engagement sich deshalb insbesondere auf die Lindauer Stadtteile Oberreitnau und Oberrengersweiler richtet. Zudem will der studierte Landwirt, der lange Jahre in der Industrie tätig war und seit gut 20 Jahren als selbständiger Consulter Biolandbau und Industrie berät, sich für die Landwirtschaft stark machen, weil er der Überzeugung ist, dass die Probleme der Landwirte nur gelöst werden können, wenn sie umdenken. Außerdem will er einen Beitrag dafür leisten, dass sich die Jugend in Lindau zu Hause fühlt. Steht der Vater von fünf Kindern auf Platz 18, so belegt Knut Steffen Waldow Platz neun. Der weltweit agierende Außendienstler, der lange Jahre nach der richtigen Partei gesucht und bei den Freien Wählern eine politische Heimat gefunden hat, lebt seit 24 Jahren in Lindau. Und weil er in Zech wohnt ist es auch dieses Stadtviertel, das er unterstützen will. Der 51-jährige Paolo Mura dürfte vielen Lindauern als Vorsitzender des Integrationsbeirats ein Begriff sein. Zudem hat er sich auch als Gründungsmitglied der FW einen Namen gemacht, weshalb sein Herz seit Anfang an für diese Gruppierung schlägt. Als gebürtiger Insulaner, dessen Eltern aus Italien stammen, will er sich für die Migranten, aber auch für die Jugend einsetzen. Muro belegt den vierten Platz auf der Kandidatenliste. Amtierender Stadtrat und ohnehin bekanntes Gesicht ist Andreas Reich. Mit Platz eins auf der Liste ist der 50-Jährige gebürtige Insulaner und Ex-Feuerwehrler der Frontmann der Freien Wähler. Zusammen mit dem Freie-Wähler-Urgestein Leonhard Hander (Platz 22) habe er Miriam Krätschell davon überzeugt, dass die FW die bessere Fraktion sei. Seitdem bilden er, Miriam Krätschell und Werner Schönberger (Platz fünf) „eine starke Fraktion im Stadtrat“. Miriam Krätschell, der die „Verhinderungspolitik“ ihrer damaligen Fraktion „nichts war“, und jetzt glücklich bei den positiven FW ist, ist mit dem Listenplatz zwei dann auch die Frontfrau.

Nach der Nominierung der Stadtratskandidaten, der die 17 stimmberechtigten Mitglieder von den gut 25 Besuchern im Gasthof Stift mit einer Enthaltung zustimmten, rief Andreas Reich die Erfolge der FW in ihrer sechs Jahre andauernden Stadtratsgeschichte in Erinnerung. Als „Teil der konstruktiven Koalition im Stadtrat“ hätten sich die FW den großen wie auch den kleinen Themen angenommen und diese vorangebracht. Etwa von der Inselhalle über die Therme und die Schulstandortsicherung bis hin zu Bänken am Hafen und Pollern für die Fußgängerzone. Und auch die Gartenschau, „die wir uns“, so machte Reich klar, „von alten frustrierten Männern, unseren legendären Verweigerungsfraktionen im Stadtrat nebst ihrer durchaus öfter schlecht und unzureichend informierten OB-Kandidatin sowie einem kleinen Teil der Lindauer Händler garantiert nicht zerstören lassen“. Die FW seien zwar auch dabei, wenn es darum ginge, vernünftige Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Handel zu organisieren. „Aber nicht wenn einzelne wirtschaftliche Interessensgruppen mit allen Mitteln versuchen, Stadtentwicklung zu verhindern“, betonte Reich ausdrücklich und machte klar: „Wir wollen ein blühendes Lindau für alle.“ Dabei stünde die Fraktion für einen sachlichen, pragmatischen und zielorientierten Arbeitsstil: „Dinge anpacken statt sie zu zerreden. Lösungen präsentieren statt Probleme zu suchen, Mehrheiten organisieren statt zu spalten.“ Eben ganz nach dem politischen Grundsatz, ausschließlich zum Wohle der Bürger und der Stadt zu arbeiten.

Genau das will auch Claudia Halberkamp, die für die Freien Wähler, aber auch für die SPD ins Rennen um den Lindauer Oberbürgermeisterposten geht. Die Freien Wähler schätzt sie besonders dafür, weil sie im positiven Sinne „unaufgeregt“ ebenso wie sie „durchsetzungsstark“ seien. Sie böten „praktikable“ Lösungen an, die sie zielgerichtet verfolgten. Und: „Die Freien Wähler sind stark in Bereichen, die für Lindau wichtig sind.“ In der für sie „perfekten Kombination“ mit FW und SPD fühle sie sich als OB-Kandidatin stark.