„Wir verstecken Ostereier besser“: Warum griechisch-orthodoxe Christen in Lindau jetzt Ostern feiern

Die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Lindau feiert ihren Ostergottesdienst am Sonntag, 2. Mai, in der Christuskirche in der Anheggerstraße. Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist der Mindestabstand einzuhalten und den Anweisungen der Gemeindemitarbeiter Folge zu leisten. Während der gesamten Dauer des Gottesdienstes besteht Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.