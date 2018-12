„Wir sind gelähmt“: Kabelschaden bei Vodafone verärgert Geschäftsleute in Lindau

„Wir sind völlig gelähmt“, sagt Rainer Duelli. Der Apotheker ist verärgert. Seit Montag funktionieren in der Inselapotheke weder Telefon noch Internet. Damit geht es ihm wie vielen Geschäftsleuten in Lindau und den Seegemeinden. Sie leiden unter einem Kabelschaden bei Vodafone, den die Verantwortlichen seit Sonntagmittag nicht in den Griff bekommen.

„Es wurde ein Kabel getrennt, das in 1,60 Meter Tiefe die Gleise quert“, erklärt ein Bahnsprecher im Gespräch mit der LZ. Erst am Dienstag sei die schadhafte Stelle zwischen Reutin und Aeschach gefunden worden. Ursache für den Schaden seien vermutlich Tiefbauarbeiten an der Bahntrasse. „Leider gestaltete sich die Lokalisierung der Schadensstelle und damit die Reparatur als sehr zeitaufwändig“, so der Bahnsprecher weiter.

Vodafone-Sprecher Volker Petendorf spricht von höherer Gewalt. „Unser Dienstleister unternimmt jedoch alles Menschenmögliche, damit die 1600 betroffenen Kunden möglichst im Laufe des Tages wieder an das Vodafone-Netz angeschlossen werden.“ Neben den Vodafone-Kunden sind auch einige Kunden der Firma 1&1 sowie 200 Kunden der Telekommunikation Lindau in Nonnenhorn und Wasserburg von dem Schaden betroffen. Denn die Unternehmen haben auf dieser Strecke mehrere Leitungen innerhalb der Glasfaserinfrastruktur von Vodafone angemietet.

Während Vodafone und die Bahn laut eigener Aussage mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeiten, versuchen Geschäftsleute in Lindau und den Seegemeinden, ohne Internet und Telefon klarzukommen. Und das ist vor allem zeitaufwendig. „Wir müssen Medikamente mündlich übers Handy bestellen“, sagt Apotheker Duelli.

Er habe zuerst „die eigene Bude auf den Kopf gestellt“, bis klar war, dass Ausfall von Telefon und Internet nichts mit seinem Router zu tun haben, sondern Teil eines größeren Problems sind. „Jetzt sind wir für unsere Kunden nicht erreichbar.“ Auch Großbestellungen seien übers Telefon schier nicht möglich. „Wir haben einen Grundvorrat, mit dem man ein paar Tage überleben kann“, sagt Duelli. Trotzdem könne es sein, dass zum Beispiel Grippemittel schnell ausverkauft seien.

Auch das Kartenlesegerät funktioniert in der Inselapotheke nicht. Dieses Problem haben einige Bekleidungsgeschäfte auf der Insel ebenfalls. Andere Geschäftsleute und Handwerker kostet der Festnetzschaden Aufträge, denn Aufträge erreichen sie schlicht nicht. Weil es ohnehin völlig lahmgelegt ist, bleibt das Lindauer Finanzamt für Kunden geschlossen, bis Telefon und Internet wieder funktionieren. Denn die Mitarbeiter haben keinen Zugang zu Daten oder dem E-Mail-Programm. Auch im Lindauer Landratsamt gibt es Einschränkungen, weil die Mitarbeiter nicht auf das bayerische Behördennetz zugreifen können.

„Wir sind eben von der Technik abhängig“, sagt Thomas Kristen, Berater bei der Sparkasse auf der Lindauer Insel. Dort funktioniert ein Teil der Geldautomaten nicht mehr. „Der Bargeldservice läuft aber eben hauptsächlich über die Automaten“, sagt Kristen. Zwar könnten Kunden während der Öffnungszeiten Ein- und Auszahlungen natürlich auch am Schalter machen –allerdings koste auch das Zeit, die im Tagesablauf der Bankmitarbeiter eigentlich nicht eingerechnet ist.

Auch die Lindauer Asklepios-Klinik ist seit Sonntag nicht per Telefon erreichbar, ebenso wenig wie die Lindauer Polizei. Dort ist die Telefonanlage komplett ausgefallen. Die Beamten sind nur noch per E-Mail erreichbar, wie Sprecherin Corinna Hailer erzählt. Der Notruf funktioniere natürlich, über die Einsatzzentrale in Kempten. „Wer die Lindauer Polizei dringend erreichen muss, soll die 110 wählen“, so Hailer.

Für den Apotheker Duelli ist der mittlerweile drei Tage andauernde Festnetzausfall auch eine Art Warnung. „Wenn wir mal voll elektronisch sind, dann geht in solchen Situationen überhaupt nichts mehr“, sagt er.

Die Bahn geht davon aus, dass der Schaden bis Mittwochmorgen behoben ist. Ob es für die Betroffenen einen Entschädigung gibt, dazu äußert sich weder Vodafone, noch die Bahn. Die Telekommunikation Lindau bietet ihren Kunden mittlerweile eine Umleitung aufs Handy an, die automatisch wieder beendet wird, wenn die Störung behoben ist.

