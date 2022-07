Wir machen eine Glückswoche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 8. bis 22. Juli geht es in der Freien Schule Lindau eine ganze Woche lang um das Thema Glück. Jedoch begleitet die Schüler*Innen und Lehrer*Innen dieses Thema schon das ganze Schuljahr, denn jedes Jahr gibt es an der Schule ein Jahresthema und in diesem Schuljahr war es das Glück in allen Facetten und Ausprägungen.

Morgens gibt es jeden Tag schulintern Workshops und Projekte, vielfältig, bunt und im besten Fall glücksbringend. Doch dieses Jahr öffnet die Freie Schule nun auch ihre Türen zu dieser Glückswoche. Von Montag bis Donnerstag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr kann jeder in die Schule kommen und Ausstellungen rund um das Thema Glück besuchen. Kleine Snacks gibt es immer so lange der Vorrat reicht. Zudem öffnen Nachmittage immer um 15:00 Uhr ihre Türen und es gibt kleine Vorführungen und Workshops für jeden, der Lust hat. Kinder müssen immer von ihren Eltern begleitet werden.

Montag: Singen am Nachmittag – Im Foyer der Schule singen die Kinder vom Chor einige Lieder.

Dienstag: Beim Nachmittag „Phänomen Mensch“ kann jeder, der mag, an einem Glücksrad drehen um Impulse für das eigene Glück zu bekommen und in der Werkstatt kann man aus Leder Glücksanhänger herstellen.

Mittwoch: Im Musical-Nachmittag können Besucher Anfänge des Kostümdesign kennenlernen und erleben. Wer mehr Lust auf singen und bewegen hat, kann ein kurzes Lied mit Bewegungsablauf aus dem von der Schule aufgeführten Kindermusical „Der kleine Tag“ lernen.

Donnerstag: Im Englischnachmittag geht es auch um das Glück und es wird gemeinsam gesprochen und gesungen. Außerdem gibt es im Bewegungsraum einen Hip Hop Workshop.

An drei Tagen gibt es zudem ein Abendprogramm.

Am Dienstag, den 19. Juli, spielt das Kindermusical „Der kleine Tag“ um 18:00 Uhr in der Inselhalle.

Am Mittwoch, den 20. Juli, zeigen Schüler*Innen der Abschlussklasse ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Glück, genauer gesagt zu „Glück im Unglück“. Die Jugendlichen schrieben Kurzgeschichten. Es startet um 19:00 Uhr in der Freien Schule Lindau, Eintritt frei.

Am Freitag, den 22. Juli, spielt dann die Theatergruppe Partout an der Freien Schule Lindau und präsentiert ein Improvisationstheater-Erlebnis. Improvisationstheater spielt mit Impulsen, Kreativität und vor allem dem Miteinander. Das Theater startet um 19:00 Uhr in der Freien Schule Lindau, Eintritt frei.