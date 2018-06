„Wir helfen“ zaubert ein Lächeln in die Gesichter

Da gehen Herd oder Kühlschrank kaputt, ist kein Geld da für den Eigenanteil für Medikamente oder Krankenhaus und für die dringend notwendigen neuen orthopädischen Schuhe oder die Nachzahlung für Strom und Gas sowieso nicht: Die Liste der Nöte in Lindau und Umgebung scheint ständig zu wachsen. Umso mehr hoffen Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas auf neue Spenden in den nächsten Wochen – damit die Bürgeraktion Wir helfen zu Weihnachten in so manches Gesicht ein Lächeln zaubern kann.

Akribisch haben die beiden Vertreterinnen der Bürgeraktion aufgelistet, für was sie in den vergangenen Monaten Zuschüsse gegeben haben. „Zu Beginn des Jahres floss das Geld vor allem in Richtung Stadtwerke“, schildert Anneliese Spangehl: 36mal hatten die Adressaten der Jahresrechnungen nicht genug Geld, um die teilweise saftigen Nachzahlungen begleichen zu können.

„Grund ist der harte und lange Winter in den ersten Monaten des Jahres 2013 gewesen“, weiß Spangehl. Noch immer gebe es etliche Wohnungen mit alten Boilern und Heizungen, die Strom ohne Ende fressen. Bevor dann die Stadtwerke wegen der Rückstände wirklich den Hahn zudrehen, springe die Aktion Wir helfen als Vermittler ein – nahezu immer erfolgreich, schickt die Wir-helfen-Vertreterin auch ein Dankeschön in Richtung Stadtwerke.

Dieses Dilemma hat Barbara Krämer-Kubas – auch in ihrer Funktion als stellvertretende Landrätin – zum Anlass genommen, mit ihrem Kreistagskollegen Steffen Riedel zu sprechen: „Da müssen wir was tun, das ist doch sonst ein Fass ohne Boden.“ Die stellvertretende Landrätin denkt beispielsweise an Energieberatungen speziell für Bedürftige. Es dürfe nicht sein, dass Jahr für Jahr die gleichen finanziell schlecht dastehenden Familien auf die Bürgeraktion angewiesen sind, damit bei ihnen nicht das Licht ausgehe.

Was Spangehl und Krämer-Kubas ebenfalls immer wieder schmerzt, sind Fälle, in denen Menschen auf medizinische Hilfe verzichten müssten, wenn Wir helfen nicht einspränge. So hat das Team für zehn Senioren jeweils knapp hundert Euro an die Krankenkasse überwiesen – damit diese von der Rezeptzuzahlung befreit werden. In 14 Fällen wäre ohne Wir helfen eine dringend notwendige Zahnarztbehandlung gescheitert, weil das Geld für den Eigenanteil fehlte. Immer wieder erreichen das Team auch Anfragen, weil die Rente für eine neue Brille oder neue orthopädische Schuhe nicht reicht.

Unbürokratische Hilfe

In zwei Fällen hat Wir helfen auch eine kleine Finanzspritze für den Kauf eines Rollators gegeben. Und für eine alte Dame hat die Bürgeraktion die Taxikosten zum Krankenhaus übernommen: „Die zahlt eine Krankenkasse nur, wenn ein Patient im Rollstuhl sitzt – aber nicht, wenn er ohne Rollator nicht mehr laufen kann“, hat Barbara Krämer-Kubas erfahren.

Tief durchgeatmet hat ihre Kollegin Spangehl in diesem Jahr, als sie von einem Einsatz des Roten Kreuzes erfuhr: Wir helfen hatte zuvor einer Rentnerin den Hausnotruf finanziert – den die alte Dame binnen kurzer Zeit gleich zweimal aktivieren musste. Spangehl und Krämer-Kubas sind froh, dass sie in solchen Fällen unbürokratisch helfen können: „Da haben wir unter Umständen ein Leben gerettet.“

Seit über 20 Jahren aktiv

Im Herbst 1993 haben der inzwischen verstorbene LZ-Redakteur Michael Urbanzyk und die Kommunalpolitikerin und Sozialarbeiterin Uschi Krieger die Aktion Wir helfen aus der Taufe gehoben. Urbanzyk wollte Lindauern in Not helfen, Krieger Bedürftigen einmal ein kleines bisschen Verwöhnen gönnen. Zusammen mit Anneliese Spangehl haben die beiden immer wieder Spendenaktionen organisiert.

Bürger und Vereine, Firmen und Initiativen haben seitdem über 720000 Euro gespendet. Spangehl gehört bis heute zu dem mittlerweile fünfköpfigen Kreis, der über die Vergabe der Gelder entscheidet. Die stellvertretende Landrätin Barbara Krämer-Kubas hat vor fünf Jahren die Nachfolge von Uschi Krieger angetreten. Seit langen Jahren arbeitet auch der Hergensweilerer Altbürgermeister Theo Bihler im Wir-helfen-Team mit, zu dem außerdem Georgia Berge und Gerhard Moll gehören.

Grundsätzlich unterstützt Wir helfen nur diejenigen Antragsteller, deren finanzielle Situation zuvor entweder Behörden oder die Caritas überprüft haben. So möchte die Bürgeraktion sicher stellen, dass nur wirklich Bedürftige, die unverschuldet in Not geraten sind, Hilfe erhalten. Jeder Euro, der gespendet wird, fließt übrigens direkt in den Spendentopf: Es werden keinerlei Verwaltungsgebühren abgezogen. Das fünfköpfige Wir-helfen-Team arbeitet komplett ehrenamtlich für die Aktion, Stadt und Kreis führen die Konten von Wir helfen unentgeltlich. Auf Nachfrage stellt die Stadt auch Spendenquittungen aus.

Wer die Bürgeraktion Wir helfen unterstützen will, der kann seine Spende mit dem Stichwort „Wir helfen“ auf das Konto IBAN DE77731500000620000190 der Stadt Lindau bei der Sparkasse Lindau (BIC BYLADEM1MLM) überweisen.