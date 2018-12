Wir-helfen-Team dankt allen Spendern

Die genaue Summe steht noch nicht fest. Auch deshalb, weil sich bereits für die Tage nach Weihnachten wieder Spender angekündigt haben. Doch klar ist: Im Jubiläumsjahr haben Bürger, Vereine, Initiativen und Firmen die LZ-Bürgeraktion fleißig mit Spenden unterstützt. Dafür sagen Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas stellvertretend fürs ganze Wir-helfen-Team ein dickes Dankeschön, dem sich auch die Redaktion der Lindauer Zeitung anschließen möchte.

Schon im Herbst 1993, als die Sozialarbeiterin und Kommunalpolitikerin Uschi Krieger zusammen mit dem inzwischen verstorbenen LZ-Redakteur Michael Urbanzyk die Aktion Wir helfen ins Leben gerufen haben, ist klar gewesen: Diese Hilfsinitiative funktioniert nur, wenn die Menschen in Lindau und Umgebung sie mittragen. Und das natürlich vor allen Dingen mit Spendengeldern.

In vielen Berichten hat die LZ-Redaktion ihren Lesern immer wieder aufgezeigt, dass es Not auch vor der eigenen Haustür gibt: Dass Alleinerziehende jeden Fünf-Euro-Schein dreimal umdrehen müssen, bevor sie neue Schuhe für ihr Kind kaufen. Dass Menschen, die plötzlich ihre Arbeit verlieren, eine Überbrückungshilfe brauchen, bis Arbeitslosengeld oder Grundsicherung fließt. Dass die knappe Rente so manches Senioren geradeso für die Miete, aber nicht für eine neue Brille, Zahnersatz oder orthopädische Schuhe reicht. Dass zahlreiche Lindauer so wenig verdienen, dass sie keine Rücklagen für den Ersatz von defektem Kühlschrank oder Waschmaschine bilden können. Und dass Eltern nicht das Geld haben, um im Krankenhaus ihrem kranken Kind zur Seite zu stehen.

Gala stockt den Topf um 9000 Euro auf

„Gründungsmutter“ Uschi Krieger, das Wir-helfen-Team mit Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl und der stellvertretenden Landrätin Barbara Krämer-Kubas an der Spitze und seinen weiteren Aktiven im Hintergrund Gerhard Moll, Georgia Berge und Theo Bihler, aber auch die LZ-Redaktion freuen sich sehr, dass diese Bürgeraktion in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte. Die große Gala in der Inselhalle, bei der alle Mitwirkenden auf ihre Gagen verzichtet haben, hat den Wir-helfen-Topf um weitere rund 9000 Euro aufgestockt. Damit nähert sich die Spendensumme aus 25 Jahren dem Betrag von einer Million Euro!

Geld, das dringend notwendig bleibt, wie die fast 250 Notfälle zeigen, in denen Wir helfen allein in diesem Jahr mit kleineren oder größeren Beträgen eingesprungen ist.