„Wir helfen“ sorgt für schnelle FFP2-Lösung

Die Anordnung Bayerns zur Tragepflicht von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in Geschäften ist bei Wohlfahrts- und Sozialverbänden auf Unverständnis gestoßen. Man fragte sich: „Wie sollen sich Hartz-IV-Bezieher und Niedrig- und Mindestlohnverdiener das leisten können?“ Während noch rege diskutiert wurde und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nachjustierte und ankündigte, 2,5 Millionen FFP2-Masken für Bedürftige kostenlos bereitstellen lassen zu wollen, haben der Caritasverband für den Landkreis Lindau und die Lindauer Bürgeraktion „Wir helfen“ nicht lange gefackelt.

„Bevor ich den Hörer selbst in die Hand nehmen konnte, rief mich die Bürgerstiftung an und bot an, die Kosten für die Masken unserer Tafelmitarbeiter und Kunden zu übernehmen“, erzählt Harald Thomas, der Geschäftsführer des Caritasverbandes. So konnte er 10 000 Stück bestellen. Dabei konnte er auf ein Sonderangebot eines Großhändlers zurückgreifen, der bei dieser Bestellmenge nur 60 Cent inklusive Mehrwertsteuer verlangte.

Mittlerweile sind die Masken eingetroffen. „Das war und ist mir wichtig, dass wir die Versorgung der bedürftigen Menschen hier in unserer Tafel ohne Unterbrechung gewährleisten können“, unterstreicht Thomas. „Die diesjährige Jahreskampagne ,#Das machen wir gemeinsam’ der Caritas in Deutschland hat deshalb hier in Lindau dank der Bürgerstiftung einen sehr guten Aufschlag gemacht“, freut er sich und fügt hinzu: „Tausendfachen Dank für diese gute Zusammenarbeit zum Wohl der Bedürftigen.“