Marco Mayer, Trainer des Fußball-Kreisliga-Ligisten SpVgg Lindau, kann die Aufregung vor allem in den sozialen Netzen nicht nachvollziehen. Am vergangenen Samstag wurde die Partie zwischen der SpVgg und Ailingen abgesagt. „Wir spielen in der zweituntersten Liga, da macht man doch kein Fass auf“, sagte er gegenüber Giuseppe Torremante. Das Team hätte gerne gespielt, aber die Stadt entschied anders.

Herr Mayer, Hand aufs Herz, hat die SpVgg Lindau Angst vor der TSG Ailingen? Hatten Sie viele verletzte Spieler?

Wir haben am Freitag vor der Partie ganz normal trainiert und wir gingen alle davon aus, dass die erste Mannschaft am Samstag im Stadion spielt. Dann wurde die Partie von der Stadt Lindau abgesagt und das hat uns selbst überrascht. Wir haben keine Angst, auch wenn die Saison für uns bislang nicht so gelaufen ist, wie wir erwartet haben. Das Hinspiel gewannen wir mit 4:1 (am 26. August auf Kunstrasen).

Warum wurde das Punktspiel der Fußball-Kreisliga A2 am vergangenen Samstag abgesagt? Alle anderen Partien des 17. Spieltages fanden statt. Ist das nicht irgendwie merkwürdig?

Die Verantwortlichen der Stadt haben die Partie am Samstagmorgen abgesagt, das ist ganz normal. Ich will meinen Vorgänger Srdan Gemaljevic einmal zitieren, der gesagt hat: „In Lindau herrschen Platzbedingungen wie in Afrika.“ Gemeint hat er, dass wir kaum Ausweichmöglichkeiten haben, wenn das Stadion gesperrt ist. Die Stadt habt nur einen „Trainigsplatz“ mit Flutlicht. Der Trainingsplatz steht uns ab Januar nicht mehr zur Verfügung, weil darauf ein Kunstrasenplatz entsteht, der aber erst im Juni 2019 fertiggestellt wird. Das sind in Lindau die Bedingungen.

Die TSG Ailingen hat Bilder des Rasens vor Ort gemacht und in den sozialen Netzwerken mit Kommentaren verbreitet. Finden Sie das in Ordnung?

Natürlich nicht. Bevor man etwas in die sozialen Netzwerken stellt, sollte man sich genau informieren. Für mich ist es kein Angriff gegen uns, aber gegen die Stadt und den Mitarbeiter. Wolfgang Mayr, der Platzwart, leistet hervorragende Arbeit. Er muss sich um die Plätze in Oberreitnau, Lindau-Zech und Lindau kümmern. Wenn wir zum Beispiel nach Memmingen schauen, dann stehen am Montag nach einem Spieltag sechs Mitarbeiter, die die Plätze richten. Wie gesagt, die Stadt hat entschieden, das Stadion zu sperren, und wir konnten nicht nach Lindau-Zech ausweichen, weil der Platz nicht gerichtet war.

Es ist als Außenstehender trotzdem schwer nachzuvollziehen, warum das Spiel abgesagt wurde. Wie sehen Sie das?

Was soll ich darauf noch antworten. Wir hätten gerne gespielt. Man hat uns erklärt, dass der Platz gesperrt ist. Nach der Partie gegen Tettnang (7. Oktober, 2:1-Sieg der SpVgg), musste der Platz wieder gesperrt werden, damit sich der Untergrund erholt. Die Grasnarbe war nicht mit dem Boden verwachsen. Und das sollte nun nicht wieder passieren. Wir haben von den 15 Spielen in der laufenden Saison zehn auswärts gespielt, drei in Lindau-Zech und zwei in Lindau. Nur im heimischen Stadion hat die SpVgg Einnahmen. Eine Absage oder Verlegung bringt uns nichts.