Winzer laden nach Nonnenhorn zum Feiern ein

Die Winzer vom bayerischen Bodensee laden am Wochenende zum Winzerfest an die Nonnenhorner Uferpromenade. Dort gibt es neben leckerem Essen und Musik vor allem eines: Viel Wein. Denn die Weinbauern aus dem Landkreis Lindau präsentieren ihre Tröpfchen aus dem vergangenen Jahr.

Und die haben ganz typischen Bodenseecharakter, wie Josef Gierer, Vorsitzender des Weinbauvereins bayrischer Bodensee, erklärt. „Die Weine sind eher ein bisschen leichter im Charakter, dafür aber fruchtig und frisch.“

Beim Winzerfest gehen hauptsächlich 2017er-Jährgänge über die Theke. Auch, wenn das vergangene Jahr kein einfaches war für die Winzer. Der Frost im Frühjahr machte vielen von ihnen zu schaffen – wenn auch nicht so sehr, wie den Obstbauern. „Je nach Lage hat sich der Frost unterschiedlich ausgewirkt“, sagt Gierer. „Es gab Anlagen mit normalen Ausfällen und andere mit größeren Schäden.“ Alles in allem sei die Blüte im vergangenen Jahr aber gut gewesen, sodass sich die Besucher in Nonnenhorn am Freitag und Samstag durch rund 50 Weine probieren können.

Musikverein, Liederkranz und die Nonnenhorner Gastronomen verwöhnen ihre Gäste zusätzlich mit Spezialitäten aus der Region: Fisch vom Holzkohlegrill, Dinnete, Raclette, Kässpätzle oder überbackene Seelen schaffen die deftige Grundlage für den Wein.

Damit das Winzerfest für die Gäste unvergesslich wird, arbeiten die Winzer und ihre Helfer am kommenden Wochenende fast rund um die Uhr: Nach einer langen Nacht am Freitag mit der Musik der „Siggspack Big Band“ beginnt das Winzerfest am Samstag bereits wieder um 11 Uhr vormittags. Zuerst spielt der Musikverein Bösenreutin, ab 14.30 Uhr dann der Musikverein Nonnenhorn, bevor am Abend die Franz Gapp Band zum Tanz auffordert.

Rote Schürzen sind das Markenzeichen der Helfer

Zu erkennen sind die vielen Helfer an den roten Schürzen, die auch schon die ganz Kleinen tragen: Denn es ist fast schon Tradition, dass die Kinder der Weinbauern beim Winzerfest – ebenso wie beim „Komm und See“ – das Geschirr abräumen.

Das Wetter soll am kommenden Wochenende wechselhaft werden. „Im Großen und Ganzen schaut es gut für uns aus“, sagt Gierer. „Denn die extreme Hitze in den vergangenen Wochen war nicht unbedingt Weintrinker-Wetter.“ Er hoffe nur, dass das Wetter nicht so extrem wird wie am Freitagabend im vergangenen Jahr. Damals mussten die Winzer einen Teil der Gastronomie einstellen, weil es so sehr gestürmt hatte. „Da hoffen wir, dass es dieses Jahr ein bisschen ruhiger wird.“

Es gibt viele Parkplätze in Nonnenhorn, aber wer die Möglichkeit hat, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.