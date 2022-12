Winteröffnung wurde gut angenommen

Die Premiere war gleich ein voller Erfolg. Zum ersten Mal wurde die Saison auf dem Park-Camping Lindau verlängert, und das Winter-Camping kam bei den Gästen gut an. Zwischen 7. November und 18. Dezember wurden insgesamt 2292 Übernachtungen gebucht. „Unsere Erwartungen wurden damit übertroffen“, sagt Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK), „und wir haben erste wertvolle Rückmeldungen bekommen, wie wir unser Winterangebot Stück für Stück weiter ausbauen und verbessern können“.

Insgesamt wurden auf dem Park-Camping Lindau in diesem Jahr 141.711 Übernachtungen gezählt. Das waren beachtliche 35 Prozent mehr als im Jahr 2021, in dem der Platz coronabedingt allerdings erst Ende Mai öffnen konnte. Schon im Mai dieses Jahres lag die Nachfrage wieder auf dem Niveau früherer Sommermonate, und sie hielt bis in den September durchgehend an. „Dazu hat sicherlich auch die lange Schönwetterphase beigetragen“, vermutet Carsten Holz. Außerdem hat die Corona-Pandemie den Trend zum Campingurlaub verstärkt.

Normalerweise schließt der Park-Camping Lindau mit Ende der Herbstferien in Bayern, diesmal war er jedoch sechs Wochen länger bis zum 18. Dezember geöffnet, dem letzten Tag der Hafenweihnacht Lindau. Er war damit einer der wenigen Campingplätze in der Bodenseeregion, der auch im Advent Übernachtungsgäste empfangen hat. Die Lage zwischen der Hafenweihnacht Lindau und dem Weihnachtsmarkt in Bregenz haben viele von ihnen genutzt, um sich in beiden Städten in Vorweihnachtsstimmung bringen zu lassen. Auch die nahegelegene Therme Lindau ist bei den Camperinnen und Campern beliebt.

Im Gegensatz zum Sommerurlaub werden die Winter-Aufenthalte oft spontan gebucht, nur die Hälfte der Gäste hat im Vorhinein reserviert. „Wir freuen uns sehr über das positive Feedback unserer Gäste“, sagt Stefanie Schropp, Teamleitung vom Campingplatz, „sie haben die besondere, ruhige Atmosphäre am See genossen.“ Außerdem habe die verlängerte Öffnung des Platzes dazu beigetragen, einige über Nacht stehende Wohnmobile von öffentlichen Plätzen oder aus Wohngebieten herauszuhalten.