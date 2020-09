Winfried Wolf referiert über die Pandemie

Winfried Wolf aus Berlin informiert am Mittwoch, 30. September, ab 20 Uhr im Club Vaudeville in Lindau auf Einladung von Bunter Liste Lindau sowie Die Linke in Lindau zum Thema „Corona-Ursachen und Folgen“. Gemäß seinem zusammen mit Verena Kreilinger und Christian Zeller (Salzburg) im September 2020 veröffentlichten Grundlagenbuch „Corona, Krise, Kapital - Plädoyer für eine solidarische Alternative in den Zeiten der Pandemie“ referiert und diskutiert Wolf an diesem Abend über die Entstehung der Covid19-Pandemie, über die dabei aus seiner Sicht begangenen Fehler etlicher Regierungen, die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Folgen sowie über den extrem unterschiedlichen Umgang mit der von diesem Virus ausgehenden Gefahren in den westlichen Gesellschaften. Der Eintritt ist kostenlos, doch die Veranstalter bitten um eine Spende an den Club Vaudeville, als einem der wirtschaftlich Leidtragenden der Pandemie.