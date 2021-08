Wind, Regen und viel Spaß: Rege Beteiligung bei der Optiwoche des Lindauer Segler-Clubs

Seit Jahrzehnten engagiert sich der Lindauer Segler-Club (LSC) in der Jüngstenausbildung. Das unterstreicht der Verein unter anderem immer mit der Optiwoche zu Beginn der Sommerferien. Auch in diesem Jahr bot der Club die Veranstaltung wieder an. Mit 30 Kindern gab es eine rege Beteiligung – sie wurden in fünf Gruppen aufgeteilt und von neun Trainern betreut.

Ihr Programm sah dabei ganz unterschiedlich aus. Die Neulinge sind mit spielerischen Übungen auf dem Optimisten langsam an das Boot und den Umgang mit Wind und Wasser herangeführt worden. Die etwas fortgeschrittenen Segler übten die verschiedenen Kurse wie „Halbwind“, „Am Wind“ und „Vorwind“ ein. Ambitioniertes Regattatraining gab es für die Race-Gruppe.

Regattaserie zum Abschluss

Außerdem konnten Kinder der Optigruppe auf den drei clubeigenen 420ern zusammen mit Jugendlichen des LSC Erfahrungen auf einer Zweihand-Jolle sammeln und zum Beispiel das Segeln unter Spinnaker testen. Das war einer von vielen Programmpunkten, zum Abschluss führte der LSC eine gemeinsame kleine Regattaserie mit vier Wettfahrten durch. „Wir hatten wenig Sonne, etwas Wind, viel Regen – aber noch viel mehr Spaß,“ sagte LSC-Jüngstenwartin Karoline Zuderell. Sie dankte den Trainern für ihr Engagement, laut Clubmitteilung war auch der mehrfache Olympiateilnehmer Michi Fellmann für drei Tage beim LSC-Training dabei.