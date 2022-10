Willy Astor spielt Pointe of no Return

Mit seinen Wortspielen ist Sänger, Gitarrist und Comedian Willy Astor zu einem der erfolgreichsten Künstler der deutschen Unterhaltungsbranche geworden. Am Donnerstag, 27. Oktober, kommt der bayrische Spaßmacher nach Lindau und tritt um 20 Uhr in der Inselhalle auf. Überschrift des Abends: „Pointe of no Return, the Greatest Witz of Willy Astor“. Laut Ankündigung der Veranstalter gibt es vor allem Klassiker des Wortakrobaten zu hören, eben das Beste aus dem Einfallsreich. Foto: Christoph Bombart