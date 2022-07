Wilhelm Scholz 50 Jahre aktiv dabei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause fand wieder das Sommerfest des THW Lindau statt. Somit konnten die Helferinnen und Helfer wieder einmal in unbeschwerter Art zusammenkommen und ungezwungen miteinander feiern.

Der Stellvertretende Ortsbeauftragter vom THW Lindau, Peter Vosseler konnte zum Sommerfest neben den anwesenden Einsatzkräften auch Landrat Elmar Stegmann und THW-Regionalstellenleiter Matthias Helbig begrüßen.

Landrat Stegmann bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die geleistete Arbeit im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie – hier im speziellen für die Vielzahl an durchgeführten Impfzubehör-Transportfahrten – und für die Mithilfe des OV-Lindaus im Zusammenhang mit der Aufnahme der Ukraineflüchtlinge. Er übergab als Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements einen Scheck an Peter Vosseler.

Auch Regionalstellenleiter Mathias Helbig bedankte sich für die geleistete Arbeit bei den Anwesenden und blickte kurz auf die doch sehr fordernden und intensiven letzten zwei Jahre mit Coronapandemie, der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, den Ukraineflüchtlingen und dem G7-Gipfel zurück.

Anschließend wurden durch Herrn Helbig einige Auszeichnungen vorgenommen. Für 10-jährige Zugehörigkeit wurden Anna Fels, Carina John, Vanessa Waldek, Kjartan Jarcques Butte, Philip Ostheimer; für 30-jährige Zugehörigkeit Walter Nuber und für 40-jährige Zugehörigkeit Jürgen Brombeis ausgezeichnet. Im Weiteren ehrte Helbig mit dem THW-Helferzeichen in Gold: Jörg Schmid und Carina John und mit dem THW-Helferzeichen Gold mit Kranz: Philipp Hertel und Raphael Wittmann für deren überdurchschnittlichen Einsatz. Dankenswerterweise übernahm abschließend Landrat Stegmann noch die selten verliehene Auszeichnung an Wilhelm Scholz für 50-jährige aktive Zugehörigkeit in der THW-Familie.