Wildwolfi feiert bei Rave-Party seinen Geburtstag

Der Club Vaudeville präsentiert am Freitag, 20. Januar, die Party „Save the Rave x Acid Night x Wildwolfis Birthday“. Einlass ist um 21 Uhr.

Bei der Party im Club Vaudeville erwartet die Gäste eine besondere Nacht der elektronischen Musik. Das Konzept „Acid Night“ findet zum ersten Mal im Großen Saal des Clubs statt. Und Wildwolfi feiert seinen Geburtstag! Karten ab zehn Euro gibt es unter www.savetheraveevents.ticket.io.

Es wird auch ein Shuttlebus angebiten, dieser kostet 21 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Anmeldung für die Reservierung eines Sitzplatzes per Mail an anna.s2000@gmx.net. Der Shuttlebus startet um 20 Uhr in Mindelheim am Bahnhof, 20.30 Uhr: Zwischenstopp Memmingen Bhf, Ankunft um 21.30 Uhram Ziel Club Vaudeville Lindau. Die Rückfahrt ist um 5.15 Uhr am Club.