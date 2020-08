„Wildpinkeln“ löst handfesten Streit aus

Ein 55-jähriger Mann hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an einem Baum an der Schiffswerfte uriniert. Ein 57-jähriger Mann sprach den „Wildpinkler“ laut Polizeibericht darauf an, dass er dort nicht pinkeln soll. Darauf entstand ein Streit, in dessen Verlauf der 55-Jährige ein Taschenmesser zog und mit geöffnetem Messer auf den 57-Jährigen losging. Der 57-Jährige wehrte sich mit einem Eimer. Er schlug mit dem Eimer auf den Kopf des 55-Jährigen ein. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem 55-Jährigen einen Alkoholwert von mehr als 1,5 Promille fest. Der 57-Jährige war nüchtern und wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Kempten.