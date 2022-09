Wieso der Schulstart für manche Familie ein teures Vergnügen ist

Am besten gefallen der sechsjährigen Jana die Schmetterlinge an ihrem neuen Schulranzen. Das Mädchen aus Lindenberg kann die Einschulung kaum erwarten und auch ihre Eltern Kerstin und Thomas Miller freuen sich. Doch ganz billig ist der Schulanfang, für sie und alle anderen Eltern nicht. Zwischen 400 und 500 Euro haben die Millers für die Ausstattung ausgegeben, schätzen die beiden.

Der größte Teil entfällt dabei auf den Schulranzen. „Je nach Marke kosten die zwischen 200 und 300 Euro“, sagt Mutter Kerstin. Fünf oder sechs Modelle hat Jana anprobiert und sich dann den Schulranzen mit den Schmetterlingen ausgesucht.

Zu wenig Unterstützung für teuren Schulstart

„Die Erstausstattung für ein Grundschulkind reißt in jeden Familienhaushalt ein Loch, aber die Ärmeren trifft es deutlich mehr“, ist Harald Thomas überzeugt. Der Geschäftsführer der Caritas im Landkreis Lindau kennt die Sorgen und Nöte der finanzschwächeren Familien in der Region. Zwar gibt es eine Unterstützung vom Jobcenter für Familien mit geringem Einkommen, doch dies reicht oft nicht aus, so Thomas. „Wie alle Kosten, sind auch die Kosten für Schulsachen gestiegen. Die Unterstützung ist jedoch nicht im gleichen Maß mitgewachsen.“

Das weiß auch Simone Burk-Seitz, Vorsitzende der Kinderbrücke Allgäu. Regelmäßig unterstützt der Verein Kinder und Familien – auch bei der Anschaffung von Schulsachen. Über unterschiedliche Stellen, etwa das Landratsamt oder den Kinderschutzbund, kommen die Anträge bei der Kinderbrücke an. „Der Bedarf steigt bei Familien auf allen Ebenen, auch im Bereich Schulsachen“, glaubt Burk-Seitz.

In gut 180 Familien reicht das Geld nicht

100 Euro zum Schuljahresanfang gibt es vom Lindauer Jobcenter für Schulkinder aller Familien, die Leistungen aus der Grundsicherung bekommen. Im Februar gibt es noch einmal 50 Euro. „Im August haben bisher 270 Kinder beziehungsweise 181 Familien die Unterstützung erhalten“, sagt Michael Preisendanz, Leiter des Jobcenters Lindau.

Er geht davon aus, dass sich diese Zahl noch etwas erhöhen wird. Für den Zuschuss muss eine Schulbestätigung vorliegen. Die gibt es manchmal aber erst nach dem Start ins neue Schuljahr, weiß Preisendanz.

Die Zahl der Menschen im Landkreis Lindau, die Leistungen aus der Grundsicherung bekommen, war im Frühjahr auf dem niedrigsten Stand überhaupt. Im Sommer ist sie dann wieder leicht angestiegen, da Geflüchtete aus der Ukraine über das Jobcenter unterstützt werden.

Auch Kleinigkeiten wie Brotdose und Schere kosten

Nicht nur ein Schulranzen steht auf der Einkaufsliste für die Erstklässler-Familien. Verschiedene Stifte, Schere, Kleber, Wasserfarben, Turnschuhe für den Sportunterricht, Brotdose und Trinkflasche – all das hat Familie Miller zum Schulanfang der Tochter besorgt. Eine kleine Liste hat Familie Miller von der Schule bekommen, so wie alle Eltern von Erstklässlern. „Hefte oder Ordner müssen wir nicht kaufen, das besorgt die Lehrerin für alle Kinder“, sagt Kerstin Miller.

Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einen für 100 Euro bekommen. Kerstin Miller

Dass der Schulranzen so teuer war, hat die Eltern nicht überrascht. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einen für 100 Euro bekommen – dafür waren Mäppchen, Turnbeutel und ein Regenschutz dabei.“ Erstaunt war sie jedoch, wie teuer einzelne Stifte sind. Eingekauft haben sie in Fachgeschäften. Gerade beim Schulranzen war es ihnen wichtig, dass er der baldigen Erstklässlerin nicht nur gefällt, sondern auch gut passt. Nicht fehlen durften auch ein paar Kleinigkeiten für die Schultüte. Die hat Jana im Kindergarten selbst gebastelt.

Die Pläne für den ersten Schultag stehen bei Familie Miller auch schon: Schön essen gehen mit den Omas und Opas und danach gibt es im Garten Kaffee und Kuchen – und natürlich darf Jana dann endlich einen Blick in ihre Schultüte werfen.