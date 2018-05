Wieder sitzt im Fernbus ein Sozialleistungsbetrüger

In einem Fernbus haben Lindauer Schleierfahnder erneut einen mutmaßlichen Sozialleistungsbetrüger aufgegriffen. Der in Italien lebende Afrikaner hat auch in Deutschland Leistungen als Asylbewerber bezogen.

Die Polizisten kontrollierten in der Nacht zum Samstag die Fahrgäste in einem Fernbus, der nach Italien unterwegs war. Im Bus saß ein Mann, der sich mit gambischen Pass und italienischen Dokumenten auswies. Bei genauerer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann, der angeblich einen kranken Familienangehörigen in Deutschland besuchen wollte, bereits zu Jahresbeginn beim Schwarzfahren in Deutschland erwischt worden war. Weil er mit der Überprüfung seiner Fingerabdrücke nicht einverstanden war und zudem sein italienischer Aufenthaltstitel abgelaufen war, nahmen die Beamten ihn zur weiteren Überprüfung mit auf die Polizeidienststelle. Dort fanden sie schnell heraus, warum sich der 21-Jährige so unkooperativ verhielt: Der Mann hatte mit erfundenen Personalien in Deutschland um Asyl gesucht, obwohl er längst in Italien lebt. Auch nach der Überführung durch die Beamten bestritt er weiterhin, dass er in Deutschland einen Asylantrag gestellt hatte. Nach der Anzeigenaufnahme und Information an die entsprechenden Behörden entließen die Beamten ihn in Richtung Italien.