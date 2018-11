Wieder rufen unbekannte Betrüger an

Drei Anrufe mit der Masche „falscher Polizeibeamter“ wurden am Sonntagabend im Stadtbereich Lindau und einer im Ortbereich Bodolz registriert. Dabei wurden Frauen im Alter von 45 bis 91 Jahren angerufen. Der Anrufer gab in akzentfreiem Deutsch an, ein Kriminalbeamter zu sein und müsse die Angerufenen warnen, seines Kenntnisstandes nach stehe ein Wohnungseinbruch bevor. Um das Vermögen der Angerufenen zu schützen, erkundigte sich der falsche Kommissar nach Bargeld und Schmuck. Da die Telefonleitung für den vermeintlichen Kommissar immer frei bleiben müsse, sollten die Frauen keinen Rückruf tätigen.

Während in drei Fällen die Angerufenen den Betrugsversuch durchschauten, übergab eine Seniorin ihr gesamtes Vermögen an einen Abholer. Dabei dürfte es sich um rund 50 000 Euro handeln.

Abermals warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche, bei der die Betrüger von Callcentern im Ausland agieren und es durch geschickte Kommunikation immer wieder schaffen, an hohe Bargeldsummen zu gelangen. Dabei spielen die Betrüger einerseits mit der Angst, Opfer eines Einbruchs zu werden und zurückgelegte Geldreserven zu verlieren, und andererseits mit dem hohen Vertrauen in die Polizei.