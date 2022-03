Wieder rufen Telefonbetrüger an

Wie bereits am MIttwoch haben auch am Donnerstag zwischen 11.15 und 12.45 Uhr Telefonbetrüger bei mehreren Lindauer Rentern angerufen. Laut Polizeibericht wurde teilweise der sogenannte Enkeltrick – „Hallo Oma, rate mal wer hier spricht“ – angewendet, anderseits waren Schockanrufe darunter. Hierbei meldet sich ein falscher Polizeibeamter und teilt mit, dass ein Angehöriger, Tochter, Sohn oder Enkel, einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Dabei sei eine Person gestorben. Für die Zahlung einer Geldstrafe oder Auslöse wird dann nach Bargeld gefragt. Laut Polizeibericht erkannten alle Angerufenen die Masche, legten auf und verständigten die richtige Polizei in Lindau.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einem Unfall in Deutschland niemals vorab Geld von Geschädigten oder Angehörigen verlangt wird.