Wieder Party am Lindauer Seeufer: Jugendliche prügeln sich - 16-Jähriger vom Fahrrad gestoßen

Etwa 100 Jugendliche und junge Erwachsene haben am Freitagabend am Lindauer Seeufer gefeiert und getrunken. Auf dem Geh- und Radweg Lotzbeckweg kamen die Leute zusammen. Dabei wurden zwei Männer verletzt und ein Berg an Müll blieb zurück. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 23.29 Uhr kam es demnach zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 22-jähriger Lindauer von einem jungen Mann aus Friedrichshafen mit einem Kopfstoß nicht unerheblich im Gesicht verletzt.

Jugendlicher vom Fahrrad gestoßen

Nachträglich wurde bei der Polizei außerdem angezeigt, dass bereits am Dienstag bei einer Party auf der Schachener Straße ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 16-jährige Fahrradfahrer wurde von einem gleichaltrigen Jugendlichen angegriffen und vom Fahrrad gestoßen. Er stürzte und verletzte sich im Gesicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizei nimmt Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr auf. In beiden Fällen sind die Täter bekannt.

Keinem konkreten Verursacher mehr zuordnen lassen sich dagegen die Mengen an zerschlagenen Flaschen und der Berg an zurückgelassenem Müll.