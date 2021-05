Wieder falsche Polizeibeamte im Kreis Lindau aktiv

Wiederholt haben falsche Polizeibeamte am Montag zwei ältere Frauen aus Wasserburg und Weißenberg angerufen und versucht, an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Der Wasserburgerin wurde laut Polizeibericht die Geschichte von den geflüchteten Einbrechern aus der Nachbarschaft erzählt. Da der Frau die Masche bekannt war, legte sie einfach wieder auf. Bei der Dame aus Weißenberg erfolgte eine Abwandlung der Geschichte. Angeblich hätte die Enkelin der Frau einen Verkehrsunfall gehabt und dabei wäre eine Frau überfahren worden. Diese hätte drei Kinder gehabt und nun müsste die Enkelin Geld dafür bezahlen. Auch die Dame aus Wasserburg legte auf und rief ihre Enkelin an. Dabei wurde der Schwindel aufgedeckt, es kam zu keiner Geldzahlung.