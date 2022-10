Wie Ukrainerinnen und Ukrainer in ihr neues Arbeitsleben starten

Wer eine Wohnung an ukrainische Geflüchtete vermieten oder unentgeltlich überlassen möchte, kann sich über die Emailadresse fluechtlingsbetreuung@landkreis-lindau.de an das Landratsamt wenden. Gerne berät das Landratsamt über die Rahmenbedingungen und das weitere Vorgehen.

Deshalb habe man nach Alternativen gesucht. „Wir haben mit der Regierung von Schwaben abgestimmt, dass wir Menschen aus der Ukraine als sogenannte ’Fehlbeleger’ teilweise in unseren dezentralen Asylbewerberunterkünften unterbringen können“, schreibt Ehreiser weiter. Das sei allerdings nur eingeschränkt und in absoluten Notsituationen möglich, weil auch viele Geflüchtete aus dem Nahen Osten und Afrika im Landkreis ankommen, die die Plätze brauchen.

Aktuell suchen viele ukrainische Geflüchtete eine Wohnung. „Diese Menschen konnten zu Beginn des Krieges meist vorübergehend in privatem Wohnraum unterkommen, der jedoch langfristig von den Eigentümern anderweitig benötigt wird“, schreibt die Pressesprecherin des Landratsamts Sibylle Ehreiser. Aktuell erreiche das Landratsamt kaum mehr private Angebote, so dass sie auch kaum Wohnungen vermitteln könnten.

Seit mehreren Monaten leben Ukrainer und Ukrainerinnen im Landkreis Lindau. Sie beginnen sich ein neues Leben aufzubauen. Dabei zeigt sich: Arbeiten hilft beim Ankommen und Integrieren. Wie zwei von ihnen in ihr Berufsleben starten.

Aliona Maksymchuk geht sie mit den beiden Gästen die Anmeldung durch. Die Ukrainerin erklärt ihnen, wann es Frühstück gibt und schlägt ihnen vor, E-Bikes auszuleihen.

Schon seit April, nur wenige Wochen nachdem die 43-Jährige in Lindau angekommen ist, arbeitet Aliona Maksymchuk in dem Wasserburger Hotel Caraleon als Rezeptionistin. Sie beantwortet E-Mails, nimmt Telefonate an und kümmert sich um Check-Inns. Sie wollte von Anfang an arbeiten, sagt sie.

Ich wollte nicht zu Hause sitzen und von Sozialleistungen leben Aliona Maksymchukm, hat in der Ukraine Germanistik studiert

Aliona Maksymchuk hatte gegenüber vielen anderen, die nach Deutschland gekommen sind, einen Vorteil: Sie spricht so gut wie perfekt Deutsch. Die zweifache Mutter hat in der Ukraine Germanistik studiert, 18 Jahre an der Universität Deutsch unterrichtet und sogar promoviert.

Arbeiten bedeutet auch Integration“, sagt Ailonas Maksymchuk. Sie sei umgeben von Menschen und können so einfacher andere kennen lernen, wie wenn sie zu Hause ist. (Foto: Ronja Straub)

„Arbeiten bedeutet auch Integration“, sagt die Ukrainerin. Sie sei umgeben von Menschen und könne so andere kennenlernen. „Ich wollte nicht zu Hause sitzen und von Sozialleistungen leben“, sagt die Ukrainerin.

Ankommen steht im Vordergrund

Dass Arbeiten Integration bedeutet, das sieht auch der Geschäftsführer des Lindauer Jobcenters, Michael Preisendanz, so. Allerdings sei ohne die Sprache oft kein Einstieg ins Berufsleben möglich. „Viele müssen jetzt erst noch Deutsch lernen“, sagt er. Die Menschen müssten sich zunächst um existenzielle Fragen kümmern.

„Für viele steht das Ankommen im Vordergrund.“ Sie müssten zunächst eine Wohnung finden oder eine Betreuung für die Kinder. Dann müssten sie einen Sprachkurs besuchen, Deutsch lernen. Erst wenn das gelungen ist, könnten sie arbeiten.

Besonders gut Deutsch spricht Velieko Oleksandr noch nicht. Einen festen Arbeitsplatz hat er dennoch seit einigen Monaten. Er arbeitet als KfZ-Mechatroniker bei der Autowerkstatt von Jörg Lauer in der Bregenzer Straße. Die Sprache ist dabei nicht wichtig, denn wirklich Kontakt zu Kunden hat er nicht. Velieko Oleksandr sagt, dass die Arbeit ihm Spaß mache. Auch in seiner Heimat habe er in einer Werkstatt gearbeitet.

Fachkräfte dringend gesucht

Sein Chef lobt den neuen Mitarbeiter. Instandsetzung, Bremsen erneuern, Zündkerzen austauschen. „Handwerklich ist er hervorragend“, sagt Jörg Lauer, der froh ist, einen Mitarbeiter gefunden zu haben. Der Fachkräftemangel werde immer akuter, sagt der Chef. Bewerbungen bekommt er keine mehr, immer wieder muss er nach neuen Arbeitskräften suchen. Oleksandr könne gut improvisieren, mit einfachen Mitteln viel erreichen. Aber an der Elektronik würde es noch etwas scheitern. „Aber er ist sehr lernwillig“, sagt Lauer.

Dass Tätigkeiten in der Ukraine anders ausgeführt wurden, wie das in Deutschland der Fall ist, fällt auch dem Jobcenter auf. Dem Jobcenter ist es ein Anliegen, Nachqualifikationen anzustoßen. In vielen Berufen müssten bestimmte Anforderungen gegeben sein, sagt Michael Preisendanz. „Je qualifizierter jemand ist, umso besser ist das für uns.“

Der Geschäftsführer des Jobcenters nennt ein Beispiel: Man habe mit einer Lehrerin aus der Ukraine einen Deutschtest gemacht. Der habe ergeben, dass sie schon Sprachniveau B2 hat. „Deswegen sieht es jetzt danach aus, als würde sie bald einen Job bekommen.“

Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben mit der Aufenthaltserlaubnis auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Im Landkreis Lindau waren 360 Menschen aus der Ukraine im September erwerbstätig. Das zeigt eine Tabelle der Agentur für Arbeit. Insgesamt sind 959 Ukrainerinnen und Ukrainer im Landkreis registriert, Jugendliche und Kinder miteinbezogen.

Arbeitslos gemeldet sind 68 Menschen aus der Ukraine, 28 weniger, als noch im Monat davor. Nicht jede Arbeit beendet allerdings den Leistungsbezug. Wer zum Beispiel nur in Teilzeit arbeitet und sein Leben deshalb nicht bestreiten kann, bekommt weiterhin Geld.

Mehr als einen Job

Aliona Maksymchuk hat sich nie beim Jobcenter gemeldet. Sie arbeitete schon kurz nachdem sie in Lindau angekommen ist. Auch die Schwester der Ukrainerin und sechs andere Geflüchtete sind in dem Wasserbuger Hotel beschäftigt: im Housekeeping und im Service.

Geschäftsführerin Claudia Schäfer-Löwenstein ist froh über die neuen Arbeitskräfte. „Wir spüren den Fachkräftemangel enorm“, sagt sie. Ihre einzige Bedingung, als sie Ukrainerinnen eingestellt hat, sei gewesen, dass die nicht während der Saison wieder kündigen. Sie sind alle geblieben.

Inzwischen unterrichtet Aliona Maksymchuk 18 junge Ukrainerinnen und Ukrainer an der Lindauer Berufsschule. „Das ist es, was ich kann, das macht mir Spaß“, sagt sie. Im Hotel arbeitet sie mittlerweile nur noch ein paar Stunden. „Man muss am Anfang Geduld haben.“