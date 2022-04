Wie Träume entschlüsselt werden können: Psychiaterin gibt Einblicke in ihre Arbeit

Zur Person

Dr. med. Renate Daniel (62) ist Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Jungsche Analytikerin. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin am C.G.-Jung-Ambulatorium in Zürich und in der Leitung des C.G.-Jung-Instituts in Küssnacht in der Schweiz. Mit Träumen beschäftigt sie sich schon seit gut 30 Jahren. Sie ist auch Dozentin bei den Lindauer Psychotherapiewochen.