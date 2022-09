Wie sieht die Hintere Insel in Zukunft aus? Eine 360-Grad-Tour mit VIDEOS gibt Antworten

Wie könnte die Hintere Insel in Zukunft aussehen? Darüber stimmen die Lindauerinnen und Lindauer am 25. September in einem Bürgerentscheid ab. Das hat die LZ zum Anlass genommen, nochmal eine Rundgang über die Hintere Insel zu machen. Klicken Sie sich einfach durch.

Im Jahr 1999 kaufte die Stadt Lindau die Fläche der Hinteren Insel vom Land Bayern. Was war damals die Idee, was aus der Fläche gemacht werden soll, und wie hat sie sich bis hin zu Gartenschau entwickelt?

Welche Art von Wohnen soll hier stattfinden? Wie wird der sogenannte SoBoN angewandt? Und könnten nach 20 Jahren auch noch die beiden anderen Wohnblöcke folgen? Kay Koschka gibt Antworten.

Der Bürgerpark soll bleiben. Würde er in dieser Form bleiben? Welche Veränderungen sind noch wichtig und wäre eine Ausweitung überhaupt möglich, wenn keine Bebauung stattfindet? Meinrad Gfall und Kay Koschka sprechen darüber.

Der Rückbau der Gleise ist laut Rahmenplan eine Voraussetzung für die Verbindung der Hinteren Insel mit der Altstadt. Wie würde das dann aussehen und warum ist die Verbindung wichtig, Kay Koschka?

Wo soll die freie Fläche für Veranstaltungen/Festplatz bei der Eilguthalle entstehen und wie soll sich das entwickeln?