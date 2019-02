Wie „Schlafmützen“ die Welt verbessern sollen

Warum versieht ein Ingenieur für Luft- und Raumfahrt in Afrika Elefanten mit Sendern? Eine der vielen Fragen, die Walter Naumann, Referent an der Kinderakademie Bodensee des Vereins Schweizer Kinder, in zwei Vorträgen vor 127 Schülern der achten Jahrgangsstufe des Valentin-Heider- und des Bodensee-Gymnasiums beantwortet hat. Mit den beiden jüngsten Vorlesungen des Ingenieurs an der Kinderakademie Bodensee steht der Verein Schweizer Kinder kurz vor dem Überschreiten der 1000er-Grenze.

Seit Gründung der Kinderakademie im Oktober 2015 haben 996 Schüler hauptsächlich aus dem Landkreis Lindau die Kinderakademie besucht. Ein Spender, der anonym bleiben möchte, hatte dem Verein Schweizer Kinder für den aktuellen Veranstaltungszyklus Geld gegeben. Dieser wiederum unterstützt damit Kinder aus sozial benachteiligten Familien.

„Warum geht eine Weltraumantenne in Konstanz baden?“: Walter Naumann hatte einen spannenden und zugleich ungewöhnlichen Titel für seine beiden Vorträge im Dornier-Museum in Friedrichshafen ausgewählt. Bevor er die selbst gestellte Frage beantwortete, gab es für doe Schüler einen Grundkurs in Weltraumkunde. So erfuhren sie, dass die Internationale Raumstation (ISS), an der sechs Astronauten aus verschiedenen Ländern arbeiten, so groß wie ein Fußballfeld ist. Sie lernten, dass der Flug von der Erde zur ISS für die Astronauten bis zu drei Tage dauert. Und dass auf der ISS 16-mal am Tag die Sonne auf- und untergeht.

Doch warum erfuhren die Schüler so viel über die ISS? Weil sie eine gewichtige Rolle im weltumspannenden Projekt Icarus spielt, das, so glaubt sein Initiator Professor Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, die Welt zum Positiven hin verändert, Mensch und Natur wieder zusammenbringen wird: Mit Hilfe einer auf der ISS angebrachten Antenne sollen weltweit Daten von Tieren, die auf der Erde mit Sendern ausgestattet worden sind, aufgezeichnet und an eine Bodenstation zurückgeschickt werden.

Wikelski, Naumann und ihr Team wollen mit Hilfe dieser Beobachtungen weltweit beispielsweise früher vor Naturkatastrophen warnen. Oder der Ausbreitung von Krankheiten wie Ebola auf die Spur kommen. Aber auch Umweltveränderungen und der Klimawandel sollen mit Hilfe von Icarus besser dokumentiert werden. Gefährdete Wildtiere wie Nashörner oder Elefanten sollen beispielsweise besser geschützt und die Wettervorhersage soll genauer werden, weil die Daten geeignet sind, in die Modelle zur Wettervorhersage einzufließen.

Icarus – seinen Traum hat Martin Wikelski nach dem Mann aus der Antike benannt, dessen Traum vom Fliegen wie eine Seifenblase zerplatzte. Der Wissenschaftler interpretiert Icarus neu: Der Begriff steht für „International Cooperation for Animal Research Using Space“, zu Deutsch: Internationale Zusammenarbeit für Tierforschung mit Hilfe des Weltalls.

Walter Naumann hat dabei eine wichtige Rolle inne: Er hat mit seinem Team in zwei Jahren einen Mini-Sender in Immenstaad am Bodensee entwickelt und gebaut. Rein theoretisch könnte man den Zwerg, der derzeit noch fünf Gramm wiegt, auch Schlafmütze nennen. Denn er lässt sich nur von der Internationalen Raumstation ISS für 3,5 Sekunden wecken, schickt dann von der Erde aus brav ihre gesammelten Daten ins All, schläft danach wieder und wartet auf den nächsten Überflug der ISS. Doch die Schlafmütze ist alles andere als verschlafen: Mit Hilfe eines Fahrtenschreibers kann sie GPS-Positionen aufzeichnen, Temperaturen erfühlen, Beschleunigungen und Feuchtigkeit messen. Zudem verfügt das Multitalent über einen Magnetometer und einen Drucksensor. Was und wann es aufzeichnet und sendet, entscheidet der Nutzer. Nicht der Speicher gibt die Grenze vor – der Zwerg hat jeweils eine Speicherkapazität von 500 Megabytes – sondern die Energie, die über Solarzellen nachgeladen wird.

Walter Naumann ist mittlerweile fast am Ende seines Vortrages angelangt, beantwortet die von ihm gestellte Eingangsfrage, bevor die Schüler eine kostenlose Führung durchs Dornier-Museum bekommen: Monate, bevor die Antenne ins Weltall zur ISS geschickt wurde, musste sie ausgiebige Tests im Konstanzer Schwimmbad aushalten. Dort wurden die Bedingungen, die sie inzwischen im All hat, simuliert.