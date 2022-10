Wie man sich vor einem Herzinfarkt schützen kann

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Bayern. Die Gesundheitsregionplus veranstaltete zur Prävention von Herzinfarkten zwei Info-Veranstaltungen. Dabei gab es einige Tipps und Tricks zu dem Thema.

„Ich freue mich, dass viele Landkreisbürger dieses Informationsangebot annehmen und sich über das wichtige Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit informieren“, sagt Landrat Elmar Stegmann laut Pressemitteilung. „Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Prävention.“ Deshalb unterstütze es die Aktionen, die diese die Informationen direkt dorthin bringen, wo die Menschen sind.

Beteiligt an den Veranstaltungen waren laut Pressemitteilung des Landratsamts die AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau, dem Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Lindau und der Deutschen Herzstiftung. Sie fanden im Kaufmarkt in Lindenberg und im Lindaupark in Lindau.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten laut Pressebericht als die häufigste Todesursache in Bayern. Das Risiko, an einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems zu sterben, sinke bei Menschen, die Sport machen, um ungefähr 23 Prozent im Vergleich zu Leuten, die keinen Sport machen.

Präventionsmaßnahmen, wie die richtige Ernährung, ausreichend Bewegung, Nikotinverzicht und Stressbewältigung, spielen eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung. Alle Fragen die sich rund um diese Themenfelder ergeben haben, wurden den Interessenten in den beiden Veranstaltungen der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau, des Bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Lindau, der Deutschen Herzstiftung sowie der Gesundheitsregionplus beantwortet und durch Praxisbeispiele veranschaulicht.

Neben konkreten und wertvollen Tipps zur Vermeidung eines Herzinfarktes bot das Bayerische Rote Kreuz auch die Möglichkeit, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu üben und einen Laien-Defibrillator an einer Übungspuppe anzuwenden.