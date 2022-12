„Hochsicherheitstrakt“: Lindauer Heimleiterin kritisiert Ungleichbehandlung bei Corona-Maßnahmen

Während draußen längst das Leben tobt, seien Pflegeeinrichtungen noch immer eine Art „Hochsicherheitstrakt“: Anke Franke, Leiterin des Maria-Martha-Stifts auf der Lindauer Insel, kritisiert, dass es nur noch in der Pflege strenge Corona-Regeln gibt. Sie spricht von „Ungleichbehandlung“ und fürchtet, dass wegen der zusätzlichen Belastung immer mehr Pflegekräfte in andere Berufe abwandern. Was ihre Kollegen dazu sagen – und ob eine Lockerung der Maßnahmen in Sicht ist.

Die lange Pressemitteilung, die Anke Franke vor ein paar Tagen verschickt, klingt verzweifelt und frustriert. „Die einseitige Belastung von Pflegeeinrichtungen ist nicht nur eine finanzielle Herausforderung – sie bedroht vor allem auch die Motivation und den Glauben daran, noch im richtigen Beruf zu arbeiten“, klagt sie.

Denn während es in kaum einem Bereich noch coronabedingte Beschränkungen gebe, seien Pflegerinnen und Pfleger „nach wie vor gezwungen, sich zu testen und – als Einzige – noch immer permanent FFP2-Masken zu tragen“, schreibt Franke. Dazu komme, dass infiziertes Pflegepersonal nicht arbeiten darf.

Anke Franke, Leiterin des Maria-Marha-Stifts auf der Lindauer Insel. (Foto: Franke)

In der Pflege gibt es ein Beschäftigungsverbot

Mitte November wurde in Bayern und Baden-Württemberg die Quarantänepflicht aufgehoben. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist, darf sich draußen frei bewegen, so lange er eine Schutzmaske trägt. Für Infizierte, die „in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in bestimmten Massenunterkünften“ arbeiten, gilt laut Gesundheitsministerium allerdings weiterhin „ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot, wenn sie in Bereichen mit vulnerablen Personen eingesetzt sind“. Sprich: Wer zum Beispiel im Krankenhaus oder eben im Pflegeheim arbeitet und Corona hat, lässt sich vom Arzt krankschreiben. Auch, wenn er keine Symptome hat.

„Allein bis zum Herbst 2022 hatten wir 330 Fehltage wegen Corona“, schreibt Anke Franke. Diese „massiven Ausfälle“ rechnet sie zum Jahresende auf knapp 3000 Stunden hoch. „Das sind fast 1,5 Vollzeitstellen, die uns dadurch fehlen.“ Noch nicht berücksichtigt seien dabei alle anderen Krankheitsfälle.

„Man macht sich keinen Begriff davon, was das für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet: Es gibt keine verlässlichen freien Tage mehr“, schildert Franke. „Wenn Pflegekräfte permanent Ausfälle kompensieren müssen – nicht nur über Wochen und Monate, sondern über Jahre – werden sie aus der Branche gedrängt, die auch vor Corona schon gravierende Personalprobleme hatte.“ Zudem ärgert sie, dass sich am Personalschlüssel trotz gravierender Veränderungen über Jahrzehnte nichts verändert habe.

Klaus Höhne, Leiter des Lindauer Hospitals und des Seniorenheims in Reutin. (Foto: ee)

Klaus Höhne, der das Hospital auf der Insel sowie das Pflegeheim in Reutin leitet, sieht das ganz ähnlich. „Wer keine Symptome hat, soll Maske tragen und arbeiten“, findet er. Durch das Tätigkeitsverbot fehlten in der Praxis Mitarbeiter, die ohnehin angespannte Personalsituation verschärfe sich so immer weiter.

„Dass immer mehr Leute immer weniger Lust haben auf solch einen Job, kann ich voll und ganz nachvollziehen“, sagt Höhne. Ständig müsse ein System ausgeglichen werden, das an allen Ecken und Enden krankt. „Die Leute wollen raus aus dem Druck, Führungskräfte verbrennen.“

Krankheitsverläufe sind meist mild

Sowohl Franke als auch Höhne hatten in ihren Einrichtungen in letzter Zeit immer wieder Bewohner, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Verläufe der Viruserkrankung seien in letzter Zeit aber mild geblieben. Für Höhne ein klares Zeichen dafür, dass die Impfung wirkt. „Wir sind hier alle durchgeboostert“, sagt er. Ende 2020, bevor es in Deutschland einen zugelassenen Impfstoff gab, waren im Hospital 20 Frauen und Männer nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Situation sei nun eine andere.

Der letzte große Corona-Ausbruch im Wasserburger Seniorenheim in Hege war vor rund zwei Monaten. Auch Geschäftsführer Christoph Brinz fällt auf, dass die Krankheitsverläufe mittlerweile eher mild sind. Trotzdem mussten im Oktober zehn infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause bleiben. Diese Regelung sei für das ganze Team zwar belastend, sagt Brinz. Auch er halte die ein oder andere Maßnahme für überzogen. „Aber ich tue mir schwer damit, zu sagen, dass alle Maßnahmen wegfallen sollen.“

Schließlich seien diese dafür da, seine Bewohner zu schützen. „Ich erlebe immer noch, dass die Krankheit hoch ansteckend ist.“ Darum findet Brinz es richtig, dass positiv Getestete zu Hause bleiben. Im Oktober bedeutete das, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung in der Pflege aushelfen mussten. „Wir versuchen, es für alle erträglich zu gestalten“, sagt Brinz.

Wobei so manche Regel schwer zu vermitteln sei. „Draußen darf man ja mittlerweile alles ohne Test“, sagt Brinz. Wer Bewohner im Seniorenheim besuchen möchte, muss aber negativ getestet sein. Das Seniorenheim Hege hat von einer Schule Schnelltests geschenkt bekommen, die er an die Familien seiner Bewohnerinnen und Bewohner verteilt hat. So können sich die Familien testen, wenn sie gemeinsam Weihnachten feiern. Denn Oma und Opa bekommen ja nicht nur Besuch, sondern sind selbst auch unterwegs.

„Wir können und wollen unsere Bewohner nicht einsperren. Und uns ist auch bewusst, dass mit der Teilhabe am Leben außerhalb des Hauses Infektionsrisiken verbunden sind, die wir überhaupt nicht kontrollieren können“, schreibt Anke Franke in ihrer Pressemitteilung. Auch darum hält sie den Nutzen des strikten „Test-Regimes“ in Pflegeeinrichtungen, an dem der Gesetzgeber festhalte, für fragwürdig.

Kontrolleure wieder im Normalzustand

Auf die Kritik aus Lindau geht das bayerische Gesundheitsministerium auf Nachfrage der LZ nicht konkret ein. Eine Sprecherin verweist lediglich darauf, dass es eine Ausnahmeregelung für infizierte Pflegerinnen und Pfleger gibt: Wenn der Geschäftsbetrieb ansonsten in Gefahr wäre, darf das Landratsamt ihnen erlauben, zu arbeiten.

„Die in Bayern gültigen Regelungen stellen damit einerseits den notwendigen Schutz vulnerabler Personengruppen vor dem Coronavirus sicher, tragen andererseits aber auch dazu bei, die SARS-CoV-2-bedingten Personalausfälle in Pflegeeinrichtungen möglichst gering zu halten und sehen darüber hinaus geeignete Instrumentarien vor, um auch auf akute Personalengpässe effektiv reagieren zu können“, schreibt die Sprecherin.

Ob und wann eine Lockerung der strengen Maßnahmen in Sicht ist, beantwortet sie ebenfalls nicht konkret. Das Landesamt für Gesundheit evaluiere das Pandemiegeschehen laufend. „Diese Bewertung legen wir zugrunde, um lageangepasst über notwendige neue Maßnahmen zu entscheiden.“

Christoph Brinz, Geschäftsführer des Seniorenheims Hege in Wasserburg. (Foto: Christian Flemming)

Die Ausnahmesituation in Pflegeeinrichtungen wird also andauern. Einige Kontrolleure, die die Heime begutachten, scheinen hingegen längst wieder zur Normalität übergegangen zu sein, wie sowohl Franke als auch Höhne und Brinz erzählen. „Verschiedene Kontrollgremien erwarten längst wieder volle Leistungsfähigkeit“, sagt Christoph Brinz. Während der Hochphase der Pandemie seien solche Kontrollen ausgesetzt worden, nun seien sie längst wieder Standard – obwohl sich die Situation in den Heimen ja im Grunde überhaupt nicht verändert hat. „Wir haben ein Wahnsinns-Spektrum zwischen Anspruchshaltung und dem, was die Leute erfüllen können“, sagt Klaus Höhne.

Genau das moniert auch Anke Franke, die mit dem Maria-Martha-Stift offenbar erst kürzlich geprüft wurde. Die Prüfer hätten in gleichem Maße an den Expertenstandards festgehalten wie vor der Pandemie. „Diese vollumfänglich zu erfüllen, ist in solchen Ausnahmesituationen aber schlicht nicht möglich, wenn während eines Ausbruchs-Geschehens alle verfügbaren Kräfte mit am Bett stehen, um den Betrieb irgendwie aufrecht zu erhalten“, schreibt Franke.

Sie ist sicher: „Wenn nicht sehr schnell etwas passiert, sieht es düster für die Branche aus.“