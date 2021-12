Wie getrennt lebende Eltern ihren Kindern schöne Weihnachten bescheren können

Wie am besten Weihnachten feiern, wenn die Eltern getrennt sind? Das fragen sich viele betroffene Familien, denn gerade an den Feiertagen kann es schon mal zu Streit kommen. Die Lindauer Erziehungsberaterin Chris Wilhelm gibt Tipps, wie sich das vermeiden lässt und erklärt, wie die Zeit für Kinder entspannt wird.

Viele getrennt lebende Eltern wenden sich in den Tagen vor Weihnachten an Erziehungsberaterin Chris Wilhelm von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. Denn das Fest der Liebe ist wie kaum ein anderer Tag ist mit so vielen unausgesprochenen Erwartungen überfrachtet.

Druck raus nehmen

„Jede Familie hat andere Traditionen, das macht es natürlich schwer, einen allgemeingültigen Ratschlag für den Ablauf und die Gestaltung des Tages zu geben“, so Wilhalm laut Pressemitteilung. Wichtig sei es aber, Druck rauszunehmen, Mut haben für neue Lösungen und versuchen, zu entspannen, indem man sich weniger vornimmt und Freiräume einplant. „Denn das, was einmal war, kann man nicht mehr herstellen und eine Lücke zu füllen ist schwierig“, so die KJF Erziehungsberaterin.

Auch sei es laut Chris Wilhelm völlig normal, dass zu Weihnachten viele Emotionen hochkommen – gerade auch der Schmerz darüber, dass man es nicht geschafft hat, als Familie zusammenzubleiben. Wilhalm rät, dass Eltern mit dem Blick auf ihre Kinder von ihrer Sichtweise des Erwachsenen verabschieden. Für die Kinder ist Weihnachten dann am besten, wenn sie möglichst keinen Streit ihrer Eltern erleben.“

Es sei gut, so früh wie möglich mit der ehemaligen Partnerin beziehungsweise dem ehemaligen Partner das Gespräch zu suchen und zu besprechen, wie eine Lösung für das Weihnachtsfest aussehen könnte. Eine gute Vorplanung ist wichtig, aber es gibt auch einiges, was die Eltern während der Feiertage beachten können. Das sind die Tipps der Erziehungsberaterin:

Alles so lassen wie früher?

Trotz der Trennung zusammen den Heiligen Abend zu verbringen und den Kindern zuliebe das Fest so zu feiern wie früher, das gelingt laut der KJF Erziehungsberaterin den wenigsten ehemaligen Paaren. Denn häufig kommen dann doch starke Gefühle hoch oder die ehemaligen Partner geraten in Streit.

Um die Kinder nicht mit genau diesen Emotionen zu belasten, sollte also das gemeinsame Feiern des Heiligen Abend nur in Betracht gezogen werden, wenn die ehemaligen Partner wirklich gut miteinander auskommen.

Abwechselnde Betreuung an den Feiertage

Eine in vielen Trennungs- und Scheidungsfamilien gelebte Praxis ist das abwechselnde Feiern – ein Jahr sind die Kinder am Heiligen Abend bei der Mutter und wechseln am 25. Dezember zum Vater im nächsten Jahr dann umgekehrt. Möglich ist aber auch, den 24. Dezember aufzusplitten – vorausgesetzt die getrennt lebenden Eltern wohnen nah genug. Bei Elternteilen, die weiter entfernt voneinander leben, wird das Wechselmodell häufig Wochenweise praktiziert – die erste Woche der Weihnachtsferien bei einem Elternteil, die zweite Woche beim anderen.

Schwierig wird es vor allem dann, wenn die Geschenke in ein gegenseitiges Übertrumpfen münden. Ideal wäre eine gemeinsame Planung, so heißt es in der Mitteilung. Auf jeden Fall wollen Kinder mit den Spielsachen, die sie zu Weihnachten bekommen, spielen und sie auch dem anderen Elternteil zeigen beziehungsweise zu ihm mitnehmen – in der Hinsicht sollten die Erwachsenen sich in Toleranz üben und dies erlauben.

Neue Rituale entwickeln

Eltern sollten den Mut haben, neue Rituale zu entwickeln, die zu der veränderten Lebenssituation passen – so der Rat der KJF Erziehungsberaterin für alle, vor denen ein Weihnachtsfest als frisch getrenntes Paar liegt. Fragen Sie sich zum Beispiel: Auf was hätte ich denn damals schon Lust gehabt? Ideen für neue Rituale könnten zum Beispiel sein, mit einer Familie in einer ähnlichen Situation zusammen zu feiern oder auch bereits den vierten Advent zu nutzen – etwa für eine Feier mit den Großeltern, um die Weihnachtsfeiertage zu entzerren.

Um die Anspannung an den Tagen etwas zu nehmen, ist es ratsam, gerade am 24. Dezember beispielsweise einen Waldspaziergang oder einen Besuch auf dem Spielplatz einzuplanen, damit die Kinder durch körperliche Betätigung diese Anspannung etwas abbauen können.

Den Kindern einen Gefallen tun und sie entlasten

Für Kinder ganz entscheidend ist, dass es den Eltern in der aktuellen Situation gut geht und sie erleben, dass Mama und Papa auch die kinderlosen Zeiten an den Feiertagen gut für sich zu nutzen wissen. Darum ist es wichtig, dem Kind zu vermitteln: Es ist in Ordnung, wenn es Spaß beim anderen Elternteil hat, und man selbst kann währenddessen auch eine gute Zeit ohne das Kind haben. Wenn das gelingt, können sich auch die Kinder entspannt auf die neuen Rituale einlassen und ohne Sorge um den einen Elternteil die Zeit beim anderen genießen.