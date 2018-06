Wie Fruchtfliegen mit Schlafstörungen zum Nobelpreis führten

Der Wissenschaftler Ronald Konopka hatte Jahre zuvor entdeckt, dass Fruchtfliegen einen regelmäßigen Schlaf-und-Wach-Rhythmus hatten - bis auf drei. Diese drei Insekten waren der Grundstein für die Forschung der drei im Jahr 2017 ausgezeichneten Chronobiologen. Die Wissenschaftler fanden bei ihnen das Gen "Period", das bei den Fruchtfliegen mit Schlafstörungen mutiert war. Rosbash und Hall forschten zu dieser Zeit in Waltham bei Boston, Young in New York.

