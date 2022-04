Niederstaufener Dorfladen: Im Kampf ums Bestehen hilft bundesweites Netzwerk

Regionales Einkaufen und Treffpunkt im Ort: Der Dorfladen in Niederstaufen schließt Versorgungslücken und schweißt die Dorfgemeinde zusammen. Aber auch nach zwei Jahren kämpfen die Gesellschafter um die Schwarze Null. Und Arbeitskräfte suchen sie noch händeringend. Was ihnen geholfen hat: der Anschluss an das bundesweite Netzwerk Dorfläden. Dadurch bekamen die Niederstaufener Tipps, die goldwert sind. Warum der Laden im Dorf unbedingt weiter bestehen will und wie er das schafft.

Kleine Dorfläden boomen. In den vergangenen Jahren hatte der Tante-Emma-Laden ein Comeback. Auch in Niederstaufen hat sich ein Dorfladen zu einer Institution im Ort gemausert. „Vor Ort und ohne Auto einkaufen kann man nur bei uns“, sagt die Ladenleiterin Ulrike Brög-Kurzemann. Weil der nächste Supermarkt einige Kilometer weit weg ist, sei das für viele wichtig.

Breites Sortiment auf kleinem Raum

In den Regalen des kleinen Ladens reihen sich Waschmittel, Toilettenpapier und Eier neben Süßigkeiten und selbstgemachte Marmelade aus Sigmarszell. Auch Gin aus Hergensweiler oder Kaffee aus Lindau ist dort zu bekommen. Trotz des wenigen Platzes soll der Dorfladen Vollversorgung bieten. „Wir müssen schauen, dass wir zum Beispiel auch Gewürze oder Puddingpulver anbieten“, sagt Brög-Kurzemann. Eine Lücke wolle man da nicht lassen.

In den Dorfladen kommen Einheimische, Familien, die ihren Grundbedarf decken, aber auch Alleinstehende, die es schätzen mal nur eine Zwiebel und nicht gleich einen ganzen Sack zu kaufen. Auch Handwerker, die ihre Mittagspause im Dorfladen machen, haben sich als wichtige Kundschaft etabliert und kommen regelmäßig. Wichtig sei der Laden gerade auch für Kinder, findet Brög-Kurzemann. Schließlich würden die so das Einkaufen lernen: Denn mit ihrem eigenen Geld und ohne Eltern zum Laden kommen, sei woanders nicht machbar.

Ulrike Brög-Kurzemann erklärt, warum Kinder hier auch einkaufen können

In einer Ecke des Ladens mit den Holzregalen, direkt neben der Wurst- und Käsetheke, steht eine grün angestrichene Holzsäule. Betitelt ist sie mit „Umsatzbarometer“. Darunter reiht sich eine Skala mit Prozentwerten auf. Mit einem Pfeil lassen sich Werte einstellen, die den Monatsumsatz anzeigen. „Damit das Dorf sieht, wie wir dastehen“, erklärt Brög-Kurzemann.

Denn der Dorfladen gehöre allen. Er ist ein Non-Profit-Unternehmen – gegründet von Gesellschaftern aus ideellen Werten, sagt Wolfgang Sutter, der selbst einer von neun Gesellschaftern ist. „Es ist unser aller Dorfladen und deswegen müssen auch alle Verantwortung übernehmen“, fügt Brög-Kurzemann hinzu.

Der Dorfladen in Niederstaufen hat ein breites Angebot: Sie haben den Anspruch Vollversorger zu sein. (Foto: Ronja Straub)

Als der Dorfladen vor ziemlich genau zwei Jahren eröffnete, begann fast zeitgleich die Corona-Pandemie. Während das viele Geschäfte in die Knie zwang, habe der Dorfladen wahrscheinlich sogar davon profitiert, glaubt Sutter. „Es war ein guter Start“, sagt er. Weil die Leute nicht weg durften, waren viele froh, den Dorfladen zu haben – lange sei er auch einziger und geschätzter Treffpunkt gewesen.

Dorfladen macht viel Arbeit

Aber an Zurücklehen ist nach zwei Jahren nicht zu denken. Das Sortiment muss angepasst, Werbung gemacht und Mitarbeiter gesucht werden. „Wir versuchen überall präsent zu sein“, sagt Brög-Kurzemann. Der Dorfladen hat seinen eigenen Instagram-Account, schaltet Anzeigen, stellt Schilder auf und Wolfgang Sutter schreibt regelmäßig das Dorfladen-Blättle, das in alle Briefkästen geworfen wird.

„Wir kämpfen nach wie vor – aber mit einer positiven Tendenz“, sagt Sutter. Optimal wäre es, wenn nach Deckung aller Kosten, auch noch Geld zur Seite gelegt werden kann. Eigentlich brauche der Laden eine stabile schwarze Null – noch ist es aber nicht so weit.

Wolfang Sutter erklärt, warum der Laden ein Erfolg war

Die Philosophie des Ladens mussten die Gesellschafter über die Zeit anpassen. Saisonale und regionale Produkte haben sie nach wie vor im Fokus. Aber den Plan, mit so wenig Verpackung wie möglich auszukommen, konnten sie nicht wirklich umsetzen. Denn die Idee, auch unverpackte Produkte anzubieten, habe nicht so gut geklappt, sagt Sutter. Die Behälter, die man für unverpackte Lebensmittel brauche, würden zu viel Platz wegnehmen. Das Gemüse und Obst sei aber konsequent nicht verpackt.

Ihr Sortiment teilweise umgestellt und Preise geändert hat der Dorfladen auf Anraten eines Dorfladen-Experten. Denn der Dorfladen hat sich einem bundesweiten Netzwerk angeschlossen.

Die Idee: Die Läden tun sich zusammen und lernen von den Erfahrungen der anderen. Regelmäßig finden Stammtische statt, bei denen man sich austauschen kann. Ein Unternehmensberater besucht außerdem die Läden und gibt Hinweise und Empfehlungen.

„Das war für uns viel wert“, sagt Ulrike Brög-Kurzemann. Zum Beispiel habe sie gemerkt, dass sie vieles zu günstig angeboten haben. Und als sie die Produkte teurer gemacht haben, hätten die Kunden nicht schlecht darauf reagiert. Zudem sei es laut des Beraters sinnvoll, zu Produkten, wie Duschgel oder Klopapier auch günstige Alternativen anzubieten. Einiges ist aus dem Sortiment geflogen, anderes wurde aufgenommen. Ein Eistee im Trinkpäckchen zum Beispiel hatte es im Dorfladen eigentlich nicht gegeben. Der Berater des Netzwerkes hätte aber gesagt, das sei „der Renner“. „Und es stimmt“, sagt Sutter.

Womit der Dorfladen aber immer noch kämpft, sind die fehlenden Mitarbeiter. Bei diesem Thema konnte das Netzwerk bisher noch nicht helfen. Dass es anderen Dorfläden aber ähnlich geht, hat Ulrike Brög-Kurzemann beim letzten Online-Stammtisch erfahren.

Besondere Anforderungen an Mitarbeiter

Dass es nicht so einfach ist, Mitarbeiter zu finden, liegt nach einem der anderen Gesellschafter, Marcus Rohn, auch daran, dass das Anforderungsprofil ein recht spezielles ist. Man brauche eine viel Engagement, müsse sich auf die Kunden und das Dorf einlassen und Einbringungs- und Tatkraft beweisen. Das sei eine besondere Herausforderung und anders, als bei einem Supermarkt an der Kasse. „Wir sind sehr angewiesen auf gutes Personal“, sagt Rohn. Er ist besorgt:

Marcus Rohn erklärt, warum der Dorfladen dringend Mitarbeiter braucht

Dass sie den Dorfladen vor zwei Jahren eröffnet haben, bereut aber keiner der Verantwortlichen. „Das war die richtige Entscheidung“, sagt Wolfgang Sutter. Denn ein solcher Ort habe in Niederstaufen klar gefehlt. Und vielleicht hat der Dorfladen bald auch ein Problem weniger: Vergangene Woche haben sich zwei Frauen im Laden vorgestellt, die vielleicht dort arbeiten wollen.