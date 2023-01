Wie ein Lindauer die Beisetzung von Papst-emeritus Benedikt XVI. erlebt

Der Lindauer Winfried Schlegel reiste nach Rom, um bei der Beisetzung von Papst-emeritus Benedikt XVI. dabei zu sein. Für die LZ berichtet er von dieser besonderen und berührenden Reise nach Rom.

Da ich bereits zur Inthronisation von Papst Benedikt im April 2005 kurz entschlossen nach Rom reiste, überlegt ich, ob ich nicht auch bei seiner Beisetzung dabei sein wollte. Meine Tochter bestärkte mich in meinen Überlegungen, nahm sich der Sache an und buchte für mich kurzerhand beim Bayerischen Pilgerbüro einen Platz – den letzten, ich musste mich innerhalb von zwei Minuten entscheiden.

Dienstag früh um 5 Uhr fuhr ich mit dem Auto nach München zum Busbahnhof und von dort ging es dann mit dem Bus mit einer bunt gemischten Pilgerschar nach Rom. Nach einer zwölfstündigen Fahrt erreichten wir unser Hotel.

Überraschung: Keine langen Wartezeiten

Am Mittwoch durfte man dem im Petersdom aufgebahrten verstorbenen Papst die letzte Ehre erweisen. Also machten wir uns schon um 7 Uhr auf den Weg. Zu unserer Überraschung konnten wir ohne lange Wartezeit die Kontrollstelle passieren und in den Petersdom gelangen. Wir hatten das Glück, dass noch nicht viele Gläubige in der Peterskirche waren.

SchlegelIsa_63bd5e7324491.jpg (Foto: Isabel de Placido)

Papst Benedikt lag vor dem Hauptaltar aufgebahrt. Wir verabschiedeten uns mit einem kurzen Gebet und im stillen Gedenken. Es herrschte eine feierliche Ruhe, die Menschen verharrten in Ehrfurcht vor dem Leichnam des Papstes, kaum jemand fotografierte und auch das Aufsichtspersonal ließ den Gläubigen genügend Zeit.

Ich jedenfalls habe von der Hektik, welche anscheinend zum späteren Zeitpunkt herrschte und für Ärger und Kummer sorgte, weil sich die Beter nicht in Ruhe von Papst Benedikt verabschieden konnten, nichts wahrgenommen. Anschließend feierte ich an einem der vielen Seitenaltäre einen Gottesdienst mit, an welchen den ganzen Vormittag für das Seelenheil des Verstorbenen gebetet wurde.

Kuppel verschwindet im Nebel

Nach zahlreichen Kontrollen durften wir am Abend im Campo Santo Teutonico (dem deutschen Friedhof auf vatikanischem Territorium) mit dem Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer und einer großen Schar von Priestern und bayerischen Pilgern eine Heilige Messe feiern.

Am nächsten Tag galt es wieder, das Hotel zeitig zu verlassen, um Plätze auf dem Petersplatz zur Feier der Totenmesse zu bekommen. Trotz der Tausenden von Leuten, die mit uns auf den Petersplatz strömten, gab es kein Gedränge an den Kontrollstellen, jeder verhielt sich ruhig. Es war eine gewisse Betroffenheit über den Tod von Benedikt zu spüren, welche auch in der langen Wartezeit bis zum Beginn und während des Requiems anhielt.

Unsere Gruppe hatte einen guten Platz im vorderen Teil der Kolonnaden und eine gute Sicht sowohl auf den Altar als auch auf die Großleinwände. Zum Mitfeiern teilten die vatikanischen Mitarbeiter an alle Beter gedruckte Hefte aus. Nachdem am Mittwoch die Sonne über Rom geschienen und für angenehme Temperaturen gesorgt hatte, war es am Donnerstag eisig kalt und so nebelig, dass man zeitweise nicht einmal die Kuppel der Peterskirche sehen konnte.

Traueransprache von Papst Franziskus

Allmählich füllten sich die Plätze auf den Stufen vor der Peterskirche und wir konnten den Einzug der Kardinäle, Bischöfe und Staatsgäste verfolgen, bis dann um 9.30 Uhr Papst Franziskus mit dem Rollstuhl herausgefahren wurde. Wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes hielt Papst Franziskus nur die Traueransprache und überließ die Zeremonie dem Generalstaatssekretär.

Sicher konnte man auch im Fernsehen mitfeiern, sogar mit besserer Sicht, aber Dabeisein, Mitbeten und Mitfeiern mit Tausenden von Menschen aus der ganzen Welt ist ein eindrucksvolles Erlebnis. Als am Ende des Gottesdienstes der Sarg mit dem toten Benedikt in die Peterskirche zurückgetragen wurde, war das wohl einer der emotionalsten Momente der Feier. Viele blieben danach noch eine Weile auf dem Petersplatz, jeder mit seinen Gedanken und Gefühlen. Am späten Nachmittag feierten wir in der Kirche Aracoeli (der römischen Weihnachtskirche auf dem Kapitol) einen Dankandacht.

Freitag, Fest der Heiligen drei Könige, war unser Abreisetag. Wieder war frühes Aufstehen angesagt, um die lange Heimreise anzutreten. Doch Stau auf der Autobahn bescherte uns eine lange Fahrt, bis wir spät nachts in München angelangten. Dennoch möchte ich diese Tage nicht missen. Sie waren anstrengend, aber erfüllt von Erlebnissen, Begegnungen, Erfahrungen, Dankbarkeit und Ankommen bei sich selbst.