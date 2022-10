Auf dem Kilimandscharo: Wie ein Filmemacher einen Bergsteiger auf Krücken begleitet

Die LZ veranstaltet gemeinsam mit dem Bodolzer Regisseur ein Kino-Event im Lindauer Kino. Es beginnt am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr. Michael Scheyer wird vor Ort sein und Fragen zu seinem Film beantworten. Die Veranstaltung findet in Lindenberg am Freitag, den 28. Oktober, um 18 Uhr statt. Mitglieder des Deutschen Alpenvereins bekommen zwei Euro Rabatt, wenn sie ihren Ausweis vorlegen. Die Hälfte der Einnahmen aus Lindau und Lindenberg gehen an Thomas Lämmles Hilfsverein Extrek Africa, mit dem er die Menschen in Tansania unterstützt.

Bergsteiger Thomas Lämmle und Filmemacher Michael Scheyer verbindet eine besondere Geschichte. Sie haben gemeinsam den Kilimandscharo bestiegen. Aber nicht einfach so. Thomas Lämmle ist den höchsten Berg Afrikas nach einem schweren Unfall mit den Krücken hochgewandert und Michael Scheyer hat ihn dabei mit der Kamera begleitet. Entstanden ist der Dokumentarfilm „Wie man auf den Kilimandscharo steigt – mit und ohne Krücken“. Im Interview mit Ronja Straub erzählen sie von ihrer Freundschaft und wie fast nebenbei ein eineinhalbstündiger Film entstanden ist.

Woher kennen Sie sich?

Thomas Lämmle: Ich war einer der bekanntesten Höhenbergsteiger in Deutschland. Ich habe an der Universität Innsbruck geforscht und wollte herausfinden, wie es möglich ist, auf den Mount Everest zu steigen ohne Sauerstoff. Im Jahr 2000 wollte ich den Mount Everest besteigen. Das hat zunächst nicht geklappt. Aber am 23. Mai 2016 bin ich dann im Alleingang und ohne Sauerstoff hoch. Zu dieser Zeit war Michael Video-Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung und er hat mich dazu interviewt. 2018 habe ich dann die zwei 8000er Makalu und Lhotse hintereinander in einer Woche ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen. Auch darüber hat Michael berichtet. Danach haben wir uns erst einmal wieder aus den Augen verloren.

Nach seinem schweren Unfall war es das oberstes Ziel des Waldburgers, wieder den Kilimandscharo in Afrika zubesteigen. (Foto: Michael Scheyer)

Wie haben Sie sich dann wieder getroffen?

Michael Scheyer: Thomas hatte einen Spendenaufruf für sein Hilfsprojekt über einen Handy-Messenger geteilt und daraufhin habe ich mich bei ihm gemeldet. Ich hatte mich mittlerweile dafür entschieden, mit ihm zusammen den Kilimandscharo zu besteigen. Thomas hat dann zu mir gesagt: ’Cool, aber da gibt es einen Haken.’

Thomas Lämmle: Michael wusste nicht, dass ich schwer verletzt im Krankenhaus liege und gelähmt bin.

Im April 2020 passiert ein schlimmer Unfall. Thomas Lämmle stürzt bei einem Gleitschirm-Sprung vom Hochgrat ab. Sein Becken wird gesprengt und das Kreuzbein zertrümmert. Der Waldburger liegt auf der Intensivstation, sein Leben ist in Gefahr. Er steht unter Schmerzmitteln und kann sich nicht bewegen. Der Gedanke, jemals wieder gehen zu können, ist weit weg. Der Bergsteiger und seine Familie bangen um sein Leben.

Wie haben Sie in dieser Zeit wieder Mut bekommen?

Lämmle: Meine Frau war die Triebfeder. Sie war sich immer sicher, dass ich wieder Laufen lerne. Erst als ich nach Insy in die Argentalklinik kam, schöpfte ich wieder Mut. Meine Ärztin sagte, dass es mit meiner Historie doch ein Klacks wäre, wenn ich nicht wieder Laufen lerne. Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht einmal Rollstuhl fahren. Als Therapieziel gab ich an: ’Ich will wieder auf den Kilimandscharo steigen.’

Scheyer: Mich hat der Unfall von Thomas geschockt und traurig gemacht. Monate danach habe ich meinen journalistischen Mut zusammengenommen und Thomas gefragt, ob ich über seinen Absturz schreiben darf. Ich wollte ihm nicht zu nahe treten oder ihm das Gefühl vermitteln, dass ich eine Sensation daraus mache. Es war eher ein Nachfragen, ob er die Kraft und Energie hat. Und als er sie hatte, bin ich mit ihm auf den Kohleberg in Waldburg gewandert. Das waren 30 Meter. Er hat mir seine Geschichte erzählt und ich schrieb sie auf. Wir haben das mit einem Spendenaufruf über das Projekt „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung verbunden und Geld für sein Projekt gesammelt. Ich habe auf dem Kohleberg zu Thomas gesagt: ’Wenn du mit Krücken auf den Kilimandscharo gehst, dann komme ich mit.’

Am 1. September 2021 stehen Thomas Lämmle und Michael Scheyer gemeinsam mit fünf anderen Oberschwaben auf dem höchsten Berg Afrikas, dem Kilimandscharo. Sie erleben eine intensive Zeit. Daraus entstanden ist der Dokumentarfilm „Wie man auf den Kilimandscharo steigt – mit und ohne Krücken“.

Was bedeutet Ihnen der Film, Herr Lämmle?

Lämmle: Ich habe absolut kein Interesse, meine Krankengeschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch wenn meine Geschichte andere motiviert, ist das nicht mein Stil. Michaels und mein Deal war der: Wir können meine Krankengeschichte dafür nutzen, wenn es etwas Sinnvolles bewirkt. Es gibt sie nur in Kombination mit meinem Projekt. Wenn wir Gelder dafür generieren können, bin ich dabei. Mir war es wichtig, das das für die Menschen in Tansania einen Nutzen hat. Ich bin ihnen fest verbunden und wollte ihnen helfen.

Scheyer: Es hat ja auch geklappt. Bei der ersten Spendenaktion konntest du einen Teil des Farmhauses in Tansania bauen und mit der zweiten die Koch- und Waschstelle.

Lämmle: Gemeinsam mit Michael habe ich den Verein „Friends of Extrek-Africa“ gegründet. Mit den Mitgliederbeiträgen wird die Farm weiter aufgebaut und zwei Schulen vor Ort unterstützt. Es werden Lebensmittel angebaut und Gruppen können dort beherbergt werden. So entsteht eine zusätzliche Einnahmequelle für die Menschen. Weil während der Coronakrise keine Touristen mehr nach Afrika kommen, fehlte dort überall das Geld.

Der Weg auf den Kilimandscharo war lang. Die von Thomas Lämmle entwickelte Atemtechnik, mit der man mehr Sauerstoff in die Lunge pumpt, hilft dabei, in der Höhe fast die gleiche Leistung zu bringen wie unten. Dafür muss man bei jedem zweiten Schritt zischend ausatmen. Stört das laute Atmen nicht, wenn man gerade Filmaufnahmen macht?

Scheyer: Ich hatte vor dem Hochgehen gesunden Respekt. Ich wollte nicht sieben Tage drehen und ausgerechnet am wichtigsten Tag auf dem Gipfel abbrechen müssen. Die Gefahr war da. Aber weil ich das wusste, habe ich mich darum gekümmert, dass es nicht passiert. Ich hatte erfahrenere Bergführer um mich herum, unsere Guides und auch Thomas, die mich anleiteten. So habe ich mich nicht überanstrengt. Nach einigen Tagen hatten die Mannschaft und ich uns ganz gut eingependelt. Wenn ich ankündigte, gleich an der Gruppe vorbeizulaufen, sind sie langsamer gegangen oder haben eine kleine Pause gemacht. So hatte ich Gelegenheit, in Ruhe nach vorne zu laufen. Ich bin nie gerannt. Sonst hätte ich oben ein Problem bekommen.

Bei der Ausrüstung mussten Sie sich sicher auf das Nötigste reduzieren. Was hatten Sie dabei?

Scheyer: Nur eine Kamera mit einem Objektiv, einen Filter für die Sonne und ein Mikrofon. Der Strom hat mir Sorgen bereitet. Oben ist es kalt, und man kann nicht aufladen. Ich hatte also 14 Akkus und zwei mobile Ladegeräte dabei. Ich habe ausgerechnet, dass ich jeden Tag circa eine Stunde drehen kann und mit jedem Akku 35 Minuten Filmmaterial bekommen. Ich hatte schon etwas Erfahrung. Ich bin seit vielen Jahren Video-Journalist und unterrichte auch an der deutschen Journalistenschule „mobile Reporting“, also wie man mobil Reportagen dreht. Mein Motto ist: Große Geschichten mit kleinen Geräten erzählen.

Haben Sie den Film von vornherein geplant?

Scheyer: Ich habe nicht gedacht, dass ich einen eineinhalbstündigen Film daraus mache. Eigentlich wollte ich mich auf Thomas und seine Geschichte konzentrieren. Aber die ganze Gruppe war so rührselig und spannend, lustig und verrückt. Es sind viele spannende Dinge passiert. Dieser Film ist mir dann eher einfach so vor die Füße gefallen. Zuhause habe ich alles einen Monat ruhen lassen und dann einen Rohschnitt gemacht, der zwei Stunden dauerte. Ich habe noch etwas aussortiert und am Ende blieb das, was jetzt in den Kinos läuft.

Wie haben Sie es trotz der Anstrengung geschafft, die Kamera in den richtigen Momenten parat zu haben?

Scheyer: Thomas kannte den Weg, er war da schon über 62-mal dort unterwegs. Er konnte mir sagen, wann es sich lohnte zu filmen und wann nicht. Ich hatte auch immer ein Handy in der Tasche. Es gibt eine Szene im Zelt, da erzählt Thomas von seinem Everest-Aufstieg. Ich hatte keine Kamera, aber konnte schnell das Handy zücken. Die Aufnahme ist etwas grieselig und sticht hervor.

Michael Scheyer (vorne) begleitete Thomas Lämmle bei seinem Aufstieg auf den Kilimandscharo. Der Waldburger Bergsteiger ist diesen Weg schon zigmal gegangen – mit Krücken allerdings zum ersten Mal. (Foto: Michael Scheyer)

Aber er hat es echt erzählt und nicht, weil ich eine Frage gestellt habe. Die meisten Aufnahmen sind wie eine Unterhaltung nebenbei entstanden. Es war schön, dass Thomas auch mal über den Berg erzählen konnte, während er am Berg ist. Sonst hatten wir nur Interviews bei ihm zu Hause in der Blockhütte.

Thomas Lämmle und Michael Scheyer bauen Vertrauen zueinander auf, es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Irgendwann auf dem Berg, erzählt Michael Scheyer, hatten sie ein gutes Miteinander. Auch die anderen hätten irgendwann die Kamera vergessen.

Lämmle: In diesem Film sieht man wirklich, wie es ist. Das haben mir auch Freunde, die ihn gesehen haben, widergespiegelt. Man sieht auch, wie es in der Höhe ist und was problematische ist. Gerade für Anfänger ist der Film sehr wertvoll.

Was haben Sie persönlich von dem Aufstieg auf den Kilimandscharo gelernt?

Scheyer: Was hängen geblieben ist, ist „Pole, pole“, also „langsam, langsam“. Es gibt ja manchmal Tage oder Wochen, da hat man das Gefühl, man bewältigt das alles nicht, weil es zu viel ist. Wenn man aber Schritt für Schritt geht und langsam macht, bekommt man alles hin.

Lämmle: Der Kilimandscharo wird nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf bestiegen. Das ist die Botschaft und das ist es, was der Kilimandscharo in den Menschen bewegt. Sich ein Ziel zu setzen und das dann auch zu schaffen. Aber man muss es wirklich wollen. Und etwas dafür tun.