Wie ein belächelter Außenseiter zum Nobelpreisträger wurde

Stefan Hell (59) ist Direktor sowohl am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen als auch am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Sein „Trick“ bei der Suche nach einer besseren Auflösung war, benachbarter Objekte nicht mehr über das Fokussieren von Licht zu trennen, sondern indem man die Moleküle kurzfristig in verschiedene Zustände versetzt, zum Beispiel hell und dunkel macht – so dass sie unterscheidbar sind.