Lindau-Podcast: Wie dreht man einen Dokumentarfilm auf fast 6000 Metern?

Kino-Event mit dem Bodolzer Filmemacher

Der Dokumentarfilm „Wie man auf den Kilimandscharo steigt – mit und ohne Krücken“ ist ab Donnerstag, 20. Oktober, im Frauentor Kino in Ravensburg für eine Woche täglich um 18.15 Uhr zu sehen.

Die LZ veranstaltet gemeinsam mit dem Bodolzer Regisseur ein Kino-Event im Lindauer Kino. Es beginnt am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr. Michael Scheyer wird vor Ort sein und Fragen zu seinem Film beantworten. Die Veranstaltung findet in Lindenberg am Freitag, den 28. Oktober, um 18 Uhr statt. Mitglieder des Deutschen Alpenvereins bekommen zwei Euro Rabatt, wenn sie ihren Ausweis vorlegen. Die Hälfte der Einnahmen aus Lindau und Lindenberg gehen an Thomas Lämmles Hilfsverein Extrek Africa, mit dem er die Menschen in Tansania unterstützt.